Con il ritorno della primavera i cicloamatori insofferenti a freddo e pioggia tornano a spolverare i propri mezzi per scaricare stress e tensione accumulati nei mesi invernali e per rimettersi in forma dopo le tante limitazioni legate alla situazione attuale. La recente impennata dei prezzi dei carburanti sta facendo crescere l’interesse anche per le bici a pedalata assistita, sempre più una valida alternativa all’auto, soprattutto per chi lavora a pochi chilometri da casa.

Ma la bici può diventare anche un mezzo di divertimento, se dotata di tutto quello che può servire per avventurarsi fuori strada e garantire ore di sano relax. È il caso di Lankeleisi RV700 Plus, una bici a pedalata assistita attualmente in promozione su Gogobest, store online specializzato nella micro mobilità elettrica.

Non siamo di fronte alla solita city bike pieghevole, dal design poco attraente e spesso inadatta per le uscite in campagna. La soluzione di cui vi parliamo oggi è una mountain bike, bi-ammortizzata, con pneumatici dalla sezione maggiorata e pensata per il fuoristrada, anche quello più estremo.

Una fat-bike divertente

Lankeleisi RV700 Plus è una fat bike, dotata di pneumatici da 26 x 4 pollici, pensata quindi per offrire il miglior compromesso su tutti i terreni, soprattutto per le attività fuoristrada. La sua natura da avventuriera è tradita dalla doppia sospensione, che la rende ideale anche per gli appassionati di discese un po’ più sconnesse e che non disdegnano di un valido aiuto per le sezioni di salita.

Il pezzo forte di questa bici è la presenza di un motore da 1.000 watt posizionato nel mozzo posteriore, accreditato di prestazioni strabilianti. Per l’uso sulle strade pubbliche è possibile utilizzare solo la pedalata assistita, che interviene fino ai 25 Km/h, agendo sul display LCD a colori che permette di gestire i vari parametri della bici. Sulla corona è presente un sistema di rilevazione della pedalata per rendere più naturale l’erogazione della potenza nella fase di pedalata assistita.

Quando però vi trovate su un terreno privato le limitazioni imposte dalla legge decadono e potete scatenare tutta la potenza di Lankeleisi RV700 Plus. Il motore da 1.000 watt infatti riesce a spingere la bici fino a una velocità massima di 42 Km/h (raggiunti in appena 4,9 secondi), senza che sia necessario pedalare, grazie all’acceleratore integrato nella manopola destra.

Il telaio della bici è interamente realizzato in lega di alluminio, con appositi trattamenti per rinforzarne la struttura e renderla resistente alla corrosione e all’usura. Il produttore guarda anche alla sicurezza, come testimoniano i due freni a disco idraulici che garantiscono spazi di arresto inferiori ai 4 metri, un dato molto significativo.

Particolare attenzione anche al comfort, sia su strada che sui terreni più accidentati, grazie al doppio ammortizzatore. Al frontale troviamo una forcella con una escursione di 100 millimetri, che unisce il proprio effetto ammortizzante a quello dello pneumatico maggiorato da 10 centimetri. Al posteriore troviamo un sistema a quattro punti che garantisce una maggiore resistenza agli impatti (fino a 200 Kg).

La trasmissione è affidata a un cambio posteriore Shimano a 7 rapporti, mentre nella parte frontale è presente una singola corona, una soluzione ormai universale su questa tipologia di prodotti. La batteria infine è un modello 18650 agli ioni di litio da 48V/16Ah, capace di spingere la bici per 55 Km in modalità full electric e 130 Km in modalità assistita. Ovviamente i dati sono suscettibili a variazioni in base al peso del guidatore, al tipo di percorso e alla velocità mantenuta.

Lankeleisi RV700 Plus può essere vostra a 1.732,99 euro invece di 2.599,99 euro su Gogobest utilizzando il codice TX56QAZYA5MZ. In regalo anche un caschetto HIMO, per pedalare in tutta sicurezza.

Le altre offerte di Gogobest

Oltre al modello da fuoristrada appena presentato, Gogobest propone anche altre bici a pedalata assistita, pensate per la città o per il tempo libero, in alcuni casi con sconti e omaggi. Ecco nel dettaglio le offerte più interessanti:

Tutti i modelli indicati sono spediti dai magazzini europei, con tempi di consegna ridotti. I prezzi si intendono IVA inclusa, senza spese di trasporto o costi aggiuntivi. Ricordate inoltre che è possibile pagare i propri acquisti tramite PayPal.

Informazione Pubblicitaria