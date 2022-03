Lo store Samsung dà il via alla settimana con una nuova ondata di sconti riservati agli smartwatch e alle cuffie TWS della casa coreana. A disposizione degli utenti ci sono diverse offerte di sicuro interesse da sfruttare, con la possibilità di acquistare i prodotti in sconto con condizioni particolarmente vantaggiose. Per accedere alle offerte è possibile utilizzare i nuovi coupon sconto che trovate di seguito.

Sulla gamma Galaxy Watch4 è possibile risparmiare fino a 100 euro mentre sulla gamma Buds il risparmio arriva a 90 euro. Su tutte le offerte c’è la consegna gratuita. Le promozioni partono oggi e dureranno fino al prossimo 31 marzo (per gli smartwatch) e fino al prossimo 4 aprile (per le Buds). Ecco le migliori offerte disponibili in questo momento sullo store di casa Samsung:

Nuove offerte per il Samsung store: codici sconto da utilizzare sulle Buds e sui Watch4

A partire da questa settimana è fino al prossimo 4 di aprile è possibile acquistare auricolari TWS e smartwatch a prezzo scontato tramite lo store Samsung. Le promozioni da tenere d’occhio sono diverse. La prima che segnaliamo riguarda le Samsung Galaxy Buds2 che possono essere acquistate con un prezzo scontato di 40 euro utilizzando il codice coupon BUDS40. Lo sconto in questione porta il prezzo delle Buds2 al prezzo di appena 109 euro.

Da segnalare anche l’offerta dedicata alle Samsung Galaxy Buds Pro (disponibili con le colorazioni Black, Violet e Silver). In questo caso, il coupon da utilizzare è BUDSPRO90 che garantisce uno sconto di ben 90 euro sul prezzo. Grazie al codice sconto, quindi, è possibile acquistare le Buds Pro al prezzo scontato di 139 euro invece di 229 euro. La promozione può essere applicata a tutte le colorazioni. Ecco i link per l’acquisto:

Passiamo ora agli smartwatch. Anche in questo caso, le opzioni per un ottimo affare non mancano di certo grazie alle offerte dello store Samsung. Da utilizzare fino al prossimo 31 marzo, c’è il codice WEARABLE100 che garantisce 100 euro di sconto sul modello scelto. Tale codice può essere utilizzato per il Galaxy Watch4 sia in versione Classic (da 42 mm o 46 mm) che in versione Classic LTE (anche in questo da 42 mm o 46 mm). Lo sconto è applicabile anche al Galaxy Watch4 in tutte le sue versioni.

Si parte, quindi, da 199 euro per il Galaxy Watch4 Bluetooth da 44 mm. Il top di gamma Galaxy Watch4 Classic LTE costerà 349 euro. Da notare, invece, che il Watch4 da 40 mm è disponibile con uno sconto di 70 euro. In questo caso, il codice da utilizzare è WEARABLE70 e permette di acquistare questa versione del Watch4 a 199 euro oppure a 249 euro (versione LTE). Ecco il link per sfruttare la promo:

