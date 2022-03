Nelle scorse ore Fastweb ha presentato una nuova offerta di rete fissa denominata Fastweb Casa Plus. Si tratta di un piano che si differenzia dagli altri soprattutto perché comprende la formula “Assistenza Plus” e perché permette di avere due ripetitori Wi-Fi mesh con Alexa inclusi nel prezzo. Comunque, per tutte le informazioni al riguardo, seguiteci.

Quanto costa e cosa comprende Fastweb Casa Plus

Al prezzo di 35,95 euro al mese, Fastweb Casa Plus offre la connessione internet illimitata fibra ultraveloce in FTTH, FTTC e ADSL (qui per conoscere le differenze fra le diverse tecnologie), chiamate verso fissi e mobili senza limiti e l’Internet Box NeXXT, un modem Wi-Fi 6 con Amazon Alexa integrato.

La particolarità dell’offerta in questione è che, oltre a quanto riportato, che di fatto è lo stesso pacchetto offerto dalla versione Fastweb Casa standard che costa 28,95 euro al mese, la variante Plus integra nel prezzo anche due ripetitori Wi-Fi mesh per estendere la copertura in casa (qui per conoscere i migliori sulla piazza).

Come anticipato, in più c’è anche il servizio Assistenza Plus, che agevola la comunicazione con l’operatore telefonico, semplifica la gestione dell’offerta e rende gratuiti gli interventi tecnici.

Per il resto, c’è da sapere che nel 35,95 euro al mese per Fastweb Casa Plus sono inclusi anche l’attivazione, WOW Space e i corsi Fastweb Digital Academy. Se interessati, per attivare l’offerta o semplicemente per saperne di più, potete seguire il collegamento qui sotto.

Il link per attivare l’offerta Fastweb Casa Plus

