Samsung annuncia l’arrivo sul mercato italiano della nuova gamma di smart TV Samsung Neo QLED 8K e 4K, già disponibile per il pre-ordine.

La nuovissima linea di smart TV è composta da cinque serie con dimensioni che vanno dai 43 agli 85 pollici e approda sul mercato con una speciale promozione.

La fonte luminosa Quantum Mini LED è stata ulteriormente migliorata con l’aggiunta della mappatura dei toni delle immagini HDR a 14 bit che offre ancora più dettagli sia nelle scene buie che luminose, mentre la tecnologia Quantum Matrix Technology è diventata ancora più dettagliata grazie alla funzione Shape Adaptive Light.

Le smart TV Neo QLED 2022 di Samsung sono dotate della modalità EyeComfort che regola automaticamente la luminosità e il contrasto sullo schermo attraverso un sensore di luminosità integrato.

In ambito audio i televisori Samsung Neo QLED sono dotati di altoparlanti multidirezionali e inaugurano la tecnologia Dolby Atmos per offrire un’esperienza visiva cinematografica realmente immersiva, inoltre il sistema di Object Tracking Sound (OTS) dirige i suoni nell’ambiente per accompagnare il movimento degli oggetti sullo schermo.