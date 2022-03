Prende il via oggi il nuovo volantino di Unieuro con tante nuove offerte in vista dell’arrivo della primavera. La campagna promozione si chiama “Fioriscono gli Sconti” e porta con sé tanti nuovi prodotti in offerta fino al prossimo 27 di marzo. Da notare, inoltre, che le offerte, disponibili sia in negozio che tramite il sito ufficiale di Unieuro, possono beneficiare del finanziamento a tasso zero in 10 mesi e, per gli acquisti online, anche della consegna gratuita.

Le opportunità per risparmiare sull’acquisto di un nuovo prodotto non mancano di certo. In offerta troviamo notebook, smartwatch, Smart TV oltre che tanti altri gadget ed accessori tech. Di seguito andremo ad analizzare tutte le migliori offerte del nuovo volantino Unieuro. Vi basterà cliccare sul prodotto indicato per raggiungere la pagina dello store per completare l’acquisto online oppure per prenotare il ritiro in negozio. A fine articolo trovate anche il link a tutte le offerte:

Parte il nuovo volantino Unieuro: tante offerte da non perdere fino al 27 marzo

Il nuovo volantino Fioriscono gli Sconti di Unieuro è l’occasione giusta per acquistare nuovi prodotti a prezzo sconto. Per l’occasione, Unieuro propone in sconto a 829 euro l’ottimo iPhone 13 128 GB disponibile nella versione Blu e in quella Mezzanotte. Tra i prodotti Apple, inoltre, c’è in offerta anche l’Apple Watch Series 7 da 45 mm che viene proposto in offerta al prezzo di 459 euro. Unieuro propone anche il MacBook Pro da 14 pollici con M1 Pro che può essere acquistato a 2.099 euro invece di 2.3.69 euro nella variante con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Tra i notebook segnaliamo l’offerta dedicata all’ottimo HP 15s con i5-1135G7, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Questo notebook viene proposto al prezzo scontato di 599 euro invece di 749 euro. Molto interessante è anche l’offerta riservata al Lenovo IdeaPad 3 da 15.6 pollici con Ryzen 5 550U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Questo laptop firmato Lenovo viene proposto al prezzo scontato di 529,90 euro invece di 649,90 euro.

Come sempre, inoltre, tra le offerte Unieuro non mancano gli Smart TV in sconto. Con il nuovo volantino, una delle offerte più interessanti riguarda l’enorme LG 75UP75006LC. Il TV presenta un pannello da 75 pollici con risoluzione Ultra HD e viene proposto al prezzo scontato di 899 euro invece di 1.399 euro. Chi è in cerca di un modello più compatto ma di ottima qualità segnaliamo l’offerta dedicata al TV TCL 50C725 con pannello Ultra HD da 50 pollici.

Il modello in questione è dotato di Android TV e viene proposto al prezzo scontato di 449,90 euro invece di 549,90 euro. Tra i TV OLED, inoltre, c’è in offerta LG OLED48A16LA. Si tratta di un TV OLED da 48 pollici con risoluzione 4K Ultra HD che viene proposto al prezzo di 799,90 euro invece di 1499 euro. Da notare che su tutti i TV è possibile richiedere il Bonus TV per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% con la rottamazione di un TV usato. Il bonus è richiedibile anche online, con ritiro in negozio.

I prodotti selezionati sono solo una piccola parte di quelli proposti in sconto da Unieuro con il nuovo volantino Fioriscono gli Sconti valido fino al prossimo 27 di marzo. Per un quadro completo in merito ai prodotti in offerta sui prodotti da acquistare online (anche con ritiro in negozio) è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Scopri qui tutte le offerte Fioriscono gli Sconti di Unieuro

Al link qui di seguito, invece, è possibile dare un’occhiata alla versione digitale del nuovo volantino di Unieuro (i prodotti in offerta sono gli stessi) che, come detto, sarà valido fino al prossimo 27 di marzo:

Leggi il nuovo volantino Unieuro