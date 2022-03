Il team di sviluppatori di Huawei ha dato il via al rilascio di un importante aggiornamento per Huawei Watch GT 2 e Watch GT 2e, smartwatch che si arricchiscono di alcune importanti funzionalità.

Tra le novità introdotte ne troviamo anche una che sarà particolarmente apprezzata da chi possiede uno di questi smartwatch e che abbiamo già avuto modo di vedere a bordo di Huawei Watch GT 3: ci riferiamo alla possibilità di scaricare applicazioni di terze parti.

Le novità del firmware versione 11.2.15.10 di Huawei Watch GT 2 e Watch GT 2e

L’aggiornamento in questione porta il firmware alla versione 11.2.15.10 sia per i modelli da 42 mm che per quelli da 46 mm e la sua disponibilità è già stata segnalata in Cina (probabilmente nel giro di qualche giorno le operazioni di rilascio dovrebbero comprendere anche gli smartwatch venduti negli altri Paesi).

Tra le novità introdotte troviamo la possibilità per entrambi gli smartwatch di accedere all’App Market di Huawei e scaricare le applicazioni di terze parti ivi pubblicate e l’app per mappe Auto Navi pre-caricata (soltanto in Cina).

Inoltre con tale update per Huawei Watch GT 2 e Watch GT 2e sono state aggiunte nuove funzioni per la salute e lo sport, le informazioni relative all’alba e al tramonto, la possibilità di vedere gli intervalli di pausa durante la corsa, il supporto per collegare gli orologi alle attrezzature sportive (solo in Cina) e la possibilità di mantenere lo schermo in modalità sempre attiva durante il monitoraggio degli allenamenti (in modo da vedere le statistiche in tempo reale senza la necessità di riattivare il display).

Come scaricare e installare l’aggiornamento

Nel momento in cui l’update sarà effettivamente disponibile per il vostro modello, potrà essere scaricato ed installato attraverso l’app Huawei Health sullo smartphone connesso allo smartwatch, selezionando l’orologio ed effettuando la ricerca di nuovi firmware.

