ASUS annuncia il nuovo Mini PC ultracompatto dotato di processori Intel Core di 11a generazione, fino a 64 GB di RAM, grafica Intel Iris Xe e un design con tripla unità di archiviazione per offrire massima versatilità, performance elevate e consumi energetici ridotti.

ASUS Mini PC PN63-S1 supporta fino a quattro display contemporaneamente e offre connettività Wi-Fi 6E, una porta LAN Intel 2,5 Gbps, inoltre supporta contemporaneamente fino a un HDD da 2,5″ e due SSD PCIe M.2. Il mini PC di ASUS offre anche una porta configurabile opzionale per offrire la più assoluta versatilità di impiego.

ASUS Mini PC PN63-S1 è installabile sul retro del monitor

Dato l’ingombro minimo il Mini PC include anche una pratica staffa VESA che permette di installarlo direttamente dietro un qualsiasi monitor compatibile per ottenere un PC All-In-One.

ASUS PN63-S1 vanta inoltre un design a basso consumo energetico che riduce significativamente l’impatto ambientale, contribuendo a ridurre i costi operativi per il business, assorbendo appena 5,8W a regime minimo, inoltre è anche silenzioso generando solo 28.7 dBA di rumore al minimo dell’attività e 37.9 dBA a pieno carico.

Il prodotto include anche sistemi avanzati di pulizia automatica che mantengono puliti i dissipatori di calore ed espellono efficacemente polvere e altre particelle, il tutto per mantenere le ventole di raffreddamento efficienti e silenziose.

I Mini PC ASUS siano in grado di operare in maniera efficiente anche in condizioni estreme, che vanno da temperature secche di 0°C ad ambienti umidi e caldi oltre i 50°C, anche per lunghi periodi di tempo.

Inoltre ogni Mini PC CSM dà diritto alla suite di gestione ASUS Control Center IT (CSM Edition, per un valore di 60 dollari) che offre opzioni complete per il controllo e il monitoraggio della infrastruttura informatica attraverso un cruscotto intuitivo che consente una gestione semplice e in tempo reale dell’hardware e del software di tutta l’organizzazione.

Il Mini PC PN63-S1 è pienamente supportato dal programma ASUS Corporate Stable Model (CSM) che offre la garanzia di supporto e forniture stabili nel tempo per 36 mesi.

Disponibilità e prezzi di ASUS Mini PC PN63-S1

Il Mini PC PN63-S1 sarà disponibile da metà marzo presso gli ASUS Gold Store e i principali Partner commerciali a un prezzo consigliato al pubblico a partire da 499 euro. ASUS Mini PC PN63-S1 sarà acquistabile anche su Amazon.

Leggi anche: Migliori mini PC Windows del mese: ecco i nostri consigli