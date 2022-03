Negli ultimi due anni le webcam dei nostri computer sono state sottoposte a straordinari, a causa della pandemia che ha portato molte persone a lavorare da casa, con la necessità di tenersi in contatto regolarmente con i colleghi. Se però il vostro notebook o computer desktop non dispone di una telecamera, e finora avete dovuto fare ricorso allo smartphone o a un tablet, questa offerta di TomTop.

Vi bastano davvero pochi euro per portarvi a casa questa webcam, con un sensore da 2 megapixel in gradi di trasmettere immagini in 1080p, consentendovi quindi di inviare una immagine chiara per gli interlocutori. Si collega a una porta USB e grazie alla clip presente nella parte inferiore può essere collegata allo schermo del notebook o al monitor del computer desktop, per essere sempre a disposizione quando serve.

Non sono necessari driver in quanto viene riconosciuta da tutte le versioni di Windows, anche le più datate, così come da macOS e da Linux. È compatibile con le principali applicazioni di messaggistica, come Skype o Google Meet, ma può essere utilizzata anche per trasmissioni live su YouTube o Facebook, dimostrandosi quindi versatile e funzionale.

La webcam integra anche un microfono con riduzione del rumore, per garantire un audio cristallino e chiaro in ogni situazione. E con la possibilità di ruotare la telecamera di 360 gradi senza muovere il computer, potrete mostrare eventuali altri interlocutori presenti nella stanza.

Potete acquistare la telecamera su TomTop utilizzando il link sottostante, al prezzo promozionale di 15,80 euro, che include le spese di spedizione dai magazzini europei. In questo modo avrete una consegna rapida e senza costi aggiuntivi, quali tasse e dazi doganali.

