Secondo quanto riportato su Reddit, Google ha in programma di presentare il suo “emulatore” Windows per Linux al Google for Games Developer Summit che la società terrà il 15 marzo.

Sembra che Google abbia creato il proprio emulatore Windows per Linux in modo da aiutare gli sviluppatori a trasferire i giochi Windows su Google Stadia senza doverli adattare.

Google avrebbe creato il proprio emulatore Windows per Stadia

Google menziona un emulatore, ma è più probabile che l’azienda abbia invece creato un livello di compatibilità in grado di eseguire applicazioni Windows senza doverle emulare direttamente con il rischio di incorrere in problemi di prestazioni.

Valve ha creato il proprio livello di compatibilità Proton che consente ai giochi Windows di essere eseguiti su Linux utilizzando una versione modificata di Wine e il colosso di Mountain View potrebbe avere in cantiere una soluzione simile.

In futuro potrebbero dunque arrivare molti più giochi sulla piattaforma Google Stadia, tuttavia anche il servizio di streaming di giochi Luna di Amazon potrebbe fare lo stesso, visto che è attualmente basato su Windows e la società ha cercato di assumere sviluppatori con esperienza su Proton.

Al momento i piani di Google non sono molto chiari, ma la prossima settimana ne sapremo di più in merito alla possibilità di vedere i giochi Windows su Stadia.

