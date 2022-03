HONOR MagicBook 16 debutta oggi in Italia presentandosi sul mercato con una bella offerta di lancio. Parliamo di un notebook di livello medio caratterizzato da un design elegante e da una dotazione tecnica niente male. Display da 16,1″ IPS con frequenza d’aggiornamento a 144 Hz, Wi-Fi 6, ricarica rapida e processore AMD Ryzen 5 5600H, tanto per avere subito un’idea del prodotto.

Caratteristiche e dettagli di HONOR MagicBook 16

Partiamo dalla scheda tecnica di HONOR MagicBook 16, un portatile dotato di uno schermo IPS antiriflesso da 16,1 pollici con cornici super sottili da appena 5,1 mm (il rapporto fra schermo e superficie raggiunge quota 87,3%). L’angolo di visione dichiarato è pari a 170°, 100% la gamma di colori coperta sRGB, mentre 300 nit la luminosità massima dichiarata. Per quanto riguarda la frequenza d’aggiornamento dello schermo? Ben 144 Hz, come scritto poc’anzi. Presente anche la certificazione TÜV Low Blue Light che riduce al minimo le emissioni di luce blu, a tutto vantaggio di un minor affaticamento degli occhi (qui un nostro approfondimento dedicato).

Sotto il cofano, HONOR MagicBook 16 nasconde un processore AMD Ryzen 500 Series R5-5600H, che rispetto alla generazione precedente promette prestazioni superiori del 26%, grafiche del 15%. Al suo fianco c’è spazio per 16 GB di RAM a doppio canale e 512 GB di SSD PCIe. Mentre per tenere basse le temperature d’esercizio, anche durante le sessioni di gaming o nei compiti più impegnativi il notebook vanta un sistema di raffreddamento intelligente che garantisce un aumento delle prestazioni del 25% rispetto al suo predecessore.

Discorso autonomia, HONOR MagicBook 16 monta una batteria da 56 Wh che promette fino a 8 ore di autonomia se si utilizza il portatile per il lavoro d’ufficio e 8,8 ore di riproduzione di video archiviati in locale a 1080p. Il caricabatteria da 65 W permette inoltre di ricaricarlo del 50% in mezz’ora, mentre una ricarica completa impiega un’ora e mezza.

Per il resto, c’è da sottolineare la presenza del Wi-Fi 6, del Bluetooth 5.1, di due altoparlanti e di altrettanti microfoni supportati dal driver audio Nahmic, di un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante d’accensione, di una tastiera full-size retroilluminata e di un ampio touchpad con tag NFC integrato.

Tutto questo in un notebook HONOR realizzato in alluminio che, nonostante la presenza di un ampio display da oltre 16″ di diagonale, complessivamente pesa 1,84 kg ed è spesso 18,2 mm, rendendolo adatto a diversi frangenti d’utilizzo.

Prezzo e disponibilità di HONOR MagicBook 16

HONOR MagicBook 16 è arrivato in Italia oggi nella variante di colore Space Grey al prezzo di listino di 999,90 euro. Come anticipato, in occasione del lancio italiano è possibile acquistarlo in offerta su Hihonor scontato a 899,90 euro con uno zaino dedicato (HONOR BackPack) in omaggio. Stesso prezzo anche su Amazon, dove sarà disponibile fino al 27 marzo.

Potrebbe interessarti anche: i migliori notebook del mese, la nostra selezione