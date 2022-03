ASUS rinnova la sua gamma di notebook per il business con il lancio di due nuovi prodotti della linea ASUS ExpertBook. Si tratta dei ASUS ExpertBook B3 Flip e B7 Flip, inediti 2 in 1 con display touch e sistema operativo Windows 11 Pro. I nuovi prodotti annunciati oggi da ASUS sono già disponibili sul mercato. Tutta la gamma supporta la connettività mobile (4G o 5G in base alla variante scelta) e il Wi-Fi 6. Tra le specifiche c’è spazio per i processori Intel Core di undicesima generazione. Vediamo le specifiche tecniche complete ed i prezzi delle nuove proposte dell’azienda per la clientela business.

Debuttano i nuovi ASUS ExpertBook B3 Flip e B7 Flip

Le nuove proposte annunciate oggi da ASUS si caratterizzano per la presenza di una cerniera a 360° che consente all’utente di direzionare, in base alle proprie esigenze del momento, il display permettendo di accedere a varie modalità di utilizzo. Da notare, inoltre, che i nuovi ExpertBook includono in confezione la ASUS Pen, utile per prendere appunti e, più in generale, massimizzare la produttività sfruttando al massimo lo schermo touch.

Tra le specifiche dei nuovi portatili ASUS troviamo la tastiera resistente ai liquidi (fino a 78 cc senza danni) e il rispetto degli standard di robustezza MIL-STD 810H. Per garantire la massima durabilità, inoltre, anche le porte I/O e le cerniere sono rinforzate rispetto alle soluzioni tradizionalmente disponibili sul mercato. C’è anche il sensore di impronte digitali per un’autenticazione sicura. Presenti anche il chip TPM 2.0 e l’otturatore che consente di oscurare fisicamente la webcam. C’è anche lo slot Kensington Lock.

Da segnalare anche la presenza della tecnologia di cancellazione del rumore bidirezionale, basata su algoritmi IA ed in grado di filtrare a monte il rumore intorno all’altoparlante e, a valle, eliminare il rumore esterno dell’interlocutore. Questa soluzione promette la massima chiarezza delle voci durante le conferenze e il lavoro a distanza. Per migliorare il comfort di utilizzo, inoltre, il display dei nuovi portatili ASUS si caratterizza per basse emissioni di luce blu certificate TÜV Rheinland.

Le specifiche dei nuovi ASUS ExpertBook: processori Intel Core di 11° generazione e supporto alla connettività mobile

Passiamo ora all’analisi delle specifiche, partendo dal modello ASUS ExpertBook B3 Flip. Questo nuovo portatile presenta un processore Intel Core i7 di undicesima generazione supportato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD M.2. Il display è da 14 pollici, con risoluzione Full HD. Lato connettività troviamo sia il modem 4G incorporato che il supporto Wi-Fi 6. Il peso è di 1,61 chilogrammi mentre la batteria è da 50 Wh.

Il nuovo ASUS ExpertBook B7 Flip, invece, presenta un display touch da 14 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e processore Intel Core i7 di undicesima generazione supportato da 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. C’è anche una seconda configurazione con Core i5, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD che conferma il display da 14 pollici ma presentando una risoluzione ridotta al Full HD.

Entrambe le versioni del B7 Flip integrano un modem 5G e possono contare anche su funzionalità IR per la compatibilità con Windows Hello, offrendo così un elevato livello di sicurezza. Il 2 in 1 presenta un peso di 1,44 chilogrammi ed integra, in entrambe le configurazioni, una batteria da 63 Wh. Sia il B3 Flip che il B7 Filp possono contare su di una tastiera retroilluminata con tasti ad isola e su di una webcam da 720p con otturatore protettivo.

I prezzi

Parliamo ora dei prezzi di lancio. Il nuovo ASUS ExpertBook B3 Flip parte da un prezzo consigliato di 1.299 euro ed è già disponibile per l’acquisto in Italia presso gli ASUS Gold Store, su Amazon e presso i rivenditori specializzati. La gamma dell’ExpertBook B7 Flip, invece, sarà disponibile nel corso delle prossime settimane con un prezzo consigliato al pubblico che partirà da 1.769 euro.

