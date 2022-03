Il settore delle auto elettriche negli ultimi anni è letteralmente esploso e tra le aziende che si danno battaglia per riuscire a guidare il mercato vi sono i due colossi statunitensi Tesla e Lucid Motors.

Si tratta di due aziende che sono in continua competizione tra loro e l’ennesima conferma è arrivata nei giorni scorsi attraverso un commento quasi “infastidito” di Elon Musk, CEO di Tesla, ad un messaggio pubblicato su Twitter da Whole Mars Catalog e relativo al lancio da parte di Lucid Motors del primo veicolo elettrico capace di vantare un’autonomia di 500 miglia (pari a circa 800 km), ossia 100 miglia in più rispetto a Tesla Model S.

Elon Musk e l’autonomia dei veicoli elettrici Tesla

Ebbene, la risposta di Elon Musk al messaggio di Whole Mars Catalog offre una possibile spiegazione alla scelta di puntare su una batteria capace di garantire un’autonomia di 400 miglia (pari a circa 650 km).

A dire del CEO di Tesla, l’azienda statunitense avrebbe potuto realizzare una Model S da 600 miglia già 12 mesi fa ma ciò avrebbe peggiorato il prodotto, in quanto nel 99,9% dei casi gli utenti avrebbero trasportato una batteria ben più pesante senza alcuna utilità effettiva, con un conseguente peggioramento di alcuni importanti aspetti, come l’accelerazione, la maneggevolezza e l’efficienza.

Musk precisa inoltre che anche l’attuale autonomia di oltre 400 miglia offerta da Tesla Model S è maggiore rispetto a quella di cui avrà mai bisogno la quasi totalità degli utenti.

In pratica, il CEO di Tesla vuole mettere in evidenza che l’autonomia non è il fattore più importante per le auto elettriche: raggiunta una soglia determinata più che sufficiente per la maggior parte degli utenti, infatti, sono altri gli aspetti su cui è necessario soffermarsi per garantire un’esperienza piacevole e tale da non fare rimpiangere i “veicoli tradizionali”.

