Si chiamano Sennheiser IE 600 e sono una nuova soluzione dedicata agli utenti alla ricerca di cuffie auricolari cablate di qualità elevata sia dal punto di vista audio che da quello dei materiali utilizzati.

Il produttore, infatti, ha sfruttato uno speciale processo di stampa 3D per realizzare l’alloggiamento degli auricolari, utilizzando lo zirconio amorfo ZR01, un metallo con una struttura atomica simile al vetro che gli conferisce una durezza e una resistenza alla flessione triplicate rispetto all’acciaio ad alte prestazioni, tanto che è usato anche nel settore aerospaziale.

Le principali caratteristiche di Sennheiser IE 600

Il team di Sennheiser ci tiene a mettere in evidenza come questi nuovi auricolari, disegnati in Germania, siano stati prodotti negli impianti di Sonova Consumer Hearing in Irlanda, rispettando gli standard più elevati del settore e ciò con l’obiettivo di riuscire a soddisfare le aspettative degli audiofili con i più alti standard di produzione.

L’azienda precisa che le cuffie auricolari Sennheiser IE 600 sono state progettate “per continuare a offrire una gioia acustica e visiva impeccabile per decenni”.

Tra le principali caratteristiche di queste cuffie auricolari troviamo connettori MMCX placcati in oro, la tecnologia TrueResponse di Sennheiser con un singolo driver da 7 mm che dovrebbe garantire una riproduzione musicale senza distorsioni, un sistema acustico ottimizzato per produrre una forte pendenza dei bassi, diversi stili di punte degli auricolari (in silicone e in memory foam) in tre dimensioni per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, ganci per le orecchie flessibili e regolabili e la possibilità di usare due tipi di cavi (da 3,5 mm e 4,4 mm).

Ecco un video con il quale il team di Sennheiser ci presenta le nuove cuffie auricolari dell’azienda:

Prezzi e disponibilità

Le nuove cuffie auricolari Sennheiser IE 600 saranno disponibili in Europa a partire dalla primavera/estate 2022. Il prezzo ufficiale sarà di 699 euro.

