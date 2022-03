Euronics lancia la nuova serie di promozioni ROTTAMA & RINNOVA proponendo tante occasioni da non perdere su circa 200 prodotti disponibili a prezzo scontato. La nuova campagna promozionale di Euronics è valida sia online che in negozio. La catena di negozi di elettronica sottolinea la possibilità per gli utenti di portare i vecchi dispositivi in negozio per rottamarli, in modo da poter smaltirli correttamente unendo la convenienza delle offerte alla sostenibilità.

Tra le offerte troviamo promozioni dedicate a notebook, Smart TV e molti altri prodotti tech. I prodotti in sconto da Euronics possono essere acquistati direttamente online oppure prenotati con il ritiro in negozio. Le promozioni sono valide fino al prossimo 16 di marzo. Vediamo le migliori offerte:

Euronics lancia le offerte ROTTAMA & RINNOVA: ecco le migliori proposte

Partiamo con l’analisi delle offerte Euronics dai notebook. A disposizione degli utenti c’è, infatti, l’ottimo HP – 15S-EQ2048NL acquistabile al prezzo scontato di 558,90 euro. Il notebook presenta un display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD e l’ottimo processore Ryzen 5500U supportato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Il dispositivo ha tutte le carte in regola per poter rappresentare la scelta giusta per gli utenti in base alla ricerca di un notebook completo ed efficiente in tutti i principali contesti di utilizzo. Ottima offerta anche per il Huawei MateBook D15 con processore Core i7-1165G7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD che viene proposto a 899 euro.

Per cerca un notebook con una marcia in più, da sfruttare anche per il gaming, segnaliamo il LENOVO IdeaPad 5 PRO 16ACH6 82L500BQIX. Questo notebook può contare sull’eccellente processore Ryzen 7 5800H adeguatamente supportato dalla scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB. Il monitor è da 16 pollici con risoluzione Full HD. A completare le specifiche troviamo 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. Il prezzo è di 1308 euro. Segnaliamo anche lo sconto sulla sedia da gaming Resto Chair di Trust proposta a 179,99 euro invece di 229,99 euro.

In offerta c’è anche il monitor Samsung KD55X81JAEP con pannello da 27 pollici e risoluzione Full HD che può essere acquistato a 159 euro. Passiamo agli Smart TV. In questo caso, le offerte Euronics ci permettono di acquistare un LG OLED48C16LA. Si tratta di un TV OLED con risoluzione 4K e pannello da 48 pollici che viene proposto al prezzo di 899 euro invece di 1.999 euro. Scegliendo l’acquisto online è possibile aggiungere sia la consegna al piano che l’installazione a parete andando a semplificare al massimo il passaggio al nuovo TV.

Per chi, invece, preferisce puntare su di un TV più economico ma comunque di ottima qualità segnaliamo la promozione dedicata a LG 65UP75006LF con diagonale da 65 pollici e risoluzione 4K Ultra HD. Questo modello viene proposto al prezzo scontato di 599 euro invece di 949 euro. Anche in questo caso c’è la possibilità di aggiungere, in caso di acquisto online, l’installazione e la consegna al piano. Tra i TV in offerta c’è anche il Sony KD55X81JAEP con pannello Ultra HD 4K da 55 pollici che viene proposto a 699 euro invece di 999 euro.

Quelle segnalate sono solo alcune delle offerte ROTTAMA & RINNOVA di Euronics. Per un quadro completo su tutte le promozioni in corso, valide fino al prossimo 16 di marzo, è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Da notare che per gli utenti c’è la possibilità di richiedere il finanziamento a 24 mesi con tasso zero e prima rata a settembre 2022 per acquisti a partire da 299 euro.

Scopri qui le migliori offerte di ROTTAMA & RINNOVA di Euronics