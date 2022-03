Il ritorno al lavoro in presenza era previsto per il 10 gennaio 2022 per i dipendenti della Bay Area di Google, ma a dicembre il colosso di Mountain View ha riconsiderato i suoi piani posticipando il rientro in ufficio a più avanti nel 2022.

Ieri Google ha annunciato che i dipendenti dei suoi uffici della Bay Area e di molte altre sedi negli Stati Uniti torneranno in ufficio il mese prossimo.

I dipendenti della Bay Area di Google torneranno in ufficio ad aprile

Secondo la portavoce di Google Lora Lee Erickson, l’azienda utilizzerà il mese di marzo per favorire la transizione al nuovo modello ibrido previsto a partire dal 4 aprile.

Erickson afferma che quasi 14.000 dipendenti di Google in tutto il mondo si sono trasferiti in una nuova sede o sono passati al lavoro completamente da remoto da quando l’azienda ha lanciato un nuovo strumento di localizzazione del lavoro a giugno.

A seconda del loro mansione alcuni dipendenti potrebbero dover lavorare in presenza più di tre giorni alla settimana, mentre altri saranno impiegati a tempo pieno da remoto, tuttavia i lavoratori che lo desiderano possono richiedere una proroga e posticipare il rientro in presenza.

Come misura di sicurezza chiunque visiti un sito Google dovrà essere vaccinato contro il COVID-19 o disporre di un alloggio approvato. I dipendenti non vaccinati con un alloggio approvato dovranno sottoporsi regolarmente a test e indossare una mascherina, mentre ai dipendenti Google che lavorano da remoto con sede negli Stati Uniti non sarà richiesta la vaccinazione.

Potrebbe interessarti: Con Chrome OS Flex Google punta a dare nuova vita ai vecchi PC, Mac compresi