L’edizione 2022 del Mobile World Congress ha ufficialmente aperto i battenti a Barcellona e anche Oral-B — produttore leader di spazzolini elettrici oscillanti-rotanti — ha deciso di prendere parte alla rassegna catalana portando il suo nuovo spazzolino Oral-B iO10 con intelligenza artificiale.

L’integrazione dell’AI nel nuovo dispositivo del produttore avviene attraverso la nuova tecnologia iOSense, che promette di portare una svolta nell’igiene orale: l’intelligenza artificiale mette a disposizione una guida in tempo reale, assicurando in questo modo gengive e denti più sani.

Il nuovo spazzolino iO10, ultimo modello di una gamma di grande successo, e le innovazioni che con esso vengono portate al debutto, sono stati presentati in questi termini da Benjamin Binot, P&G Europe Oral Care Senior Vice President:

«L’innovazione che stiamo presentando è molto di più di un semplice spazzolino elettrico, rappresenta una nuova era nel campo della spazzolatura: è una fusione di tecnologia rivoluzionaria, moderno design e prestazioni straordinarie. iO10 con iOSense è il nostro ultimo sforzo volto a costruire un ecosistema di cura dentale digitale con tecnologia avanzate, soluzioni accessibili e strumenti educativi più efficaci per migliorare l’igiene orale e la salute di tutti».

Maike Siemons, Europe R&S Oral Care Leader, ha poi aggiunto che:

«I nostri test clinici dimostrano che Oral-B iO offre una pulizia più profonda di denti e gengive rispetto a uno spazzolino manuale, ma ora grazie a iOSense TM l’esperienza di spazzolamento personalizzata rivoluzionerà il nostro rapporto con la salute orale».

Oral-B iO10 con iOSense: intelligenza artificiale per una migliore igiene orale

L’intervento della tecnologia iOSense con AI si traduce in una serie di consigli personalizzati agli utenti, ecco alcuni esempi portati dal produttore:

Quando spazzolare : iOSense dispone di una funzione timer per un tempo di spazzolamento ottimale e di un orologio Wi-Fi integrato

: iOSense dispone di una funzione timer per un tempo di spazzolamento ottimale e di un orologio Wi-Fi integrato Dove spazzolare : le intuitive luci iOSense mirano a guidare l’utente in ogni punto al fine di non lasciare zone scoperte

: le intuitive luci iOSense mirano a guidare l’utente in ogni punto al fine di non lasciare zone scoperte Come spazzolare: l’App Oral-B tiene traccia degli obiettivi da raggiungere e fornisce anche dei feedback personalizzati alla conclusione di ogni sessione di spazzolamento.

La tecnologia iOSense è integrata nella basetta dello spazzolino Oral-B iO10, del quale funge anche da caricabatterie magnetico (per una ricarica completa sono necessarie 3 ore circa). Questo, comunque, non è l’unico accessorio che si può utilizzare per ricaricare lo spazzolino: in caso di utilizzo fuori casa, è possibile servirsi a tale scopo della custodia da viaggio Power2Go.

Prestazioni, design e altri dettagli

Lo spazzolino Oral-B iO10 sfrutta una tecnologia di microvibrazione per rimuovere il 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale e promette una sensazione di pulizia professionale a casa. I test clinici condotti hanno dimostrato la pulizia più profonda garantita dal nuovo iO10 e permesso di quantificare i vantaggi rispetto ad un modello manuale: si parla di una rimozione della placca lungo il bordo gengivale sei volte maggiore, di gengive più sane del 100% e di denti più bianchi in una sola settimana.

I benefici in termini di salute orale derivanti dall’utilizzo della gamma iO sono stati confermati anche da uno studio di sei mesi, che ha dimostrato non soltanto il miglior stato di salute delle gengive degli utenti, ma anche la miglior capacità di rimozione della placca rispetto alla concorrenza.

Tornando al nuovo modello, Oral-B iO10 arriva nei due colori nero cosmico e bianco polvere di stelle, dispone di un display a colori per navigare tra le funzioni del dispositivo, di un sensore di pressione intelligente (per aiutare l’utente a capire il livello di pressione da applicare per una pulizia migliore), di grafiche 3D e tecnologia AI Brushing (iconosce tutte le aree all’interno della bocca, guidando gli utenti verso il completamento dell’area di spazzolamento al 100%) e di un timer e, infine, fornisce un feedback personalizzato alla fine di ogni sessione di spazzolamento.

Alternative più economiche e piccoli gesti

Per gli utenti meno esigenti o che semplicemente vogliono risparmiare, Oral-B ha presentato al MWC 2022 anche iO Serie 4 e Serie 5: sono disponibili nei colori rimozione della placca lungo il bordo gengivale sei volte maggiore, dispongono di AI e di sensore di pressione intelligente, di una testina rotonda ispirata a quella usata dai dentisti e offrono modalità intelligenti per personalizzare la pulizia.

Infine, Oral-B ha richiamato l’attenzione su piccoli gesti degli utenti che possono far bene all’ambiente, come chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, riciclare imballaggi e prodotti e scollegare il caricabatterie dello spazzolino quando non è in uso.

Al momento Oral-B non ha comunicato i prezzi di listino dei nuovi modelli, ma potete tenere d’occhio il sito ufficiale a questo link.

