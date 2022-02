L’hub KnowHow di Distrelec, uno dei più grandi fornitori di prodotti e servizi online per la manutenzione professionale, ha analizzato il grado di connettività delle reti ferroviarie in Europa prendendo in esame 44 compagnie nazionali. Per l’Italia è stata scelta Trenitalia.

La classifica ha tenuto conto della presenza di porte USB e prese di corrente per alimentare i dispositivi mobili, di una rete Wi-Fi e dell’uso di app per i servizi. Lo studio ha evidenziato che l’Italia è tra le nazioni che ne offrono di più.

L’Italia dispone di infrastrutture ferroviarie tra le più smart d’Europa

Trenitalia soddisfa tutti e quattro i requisiti, allineando il Bel Paese a Germania, Francia, Paesi Bassi e anche Regno Unito, tuttavia è emerso che Slovenia e Georgia hanno lo stesso grado di connettività dei Paesi economicamente più grandi.

KnowHow ha verificato inoltre lo stato di connettività e dei servizi smart anche nelle più importanti stazioni ferroviarie, ma in questo caso l’Italia occupa gli ultimi posti rispetto all’economia del Paese.

A Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Firenze Santa Maria Novella e Bologna Centrale è presente solo il Wi-Fi, ma mancano le porte USB e le prese di corrente, mentre la stazione di Roma Termini possiede tutti e tre.

Più in profondità KnowHow ha misurato anche la situazione nelle metropolitane e per l’Italia ha scelto quella di Roma che mette a disposizione il Wi-Fi e la sua app, ma non le porte USB, come gran parte delle altre metro in Europa.

Tuttavia un recente accordo tra FS e TIM da 12 milioni di euro permetterà di potenziare la connettività sulle linee Alta Velocità.