Il metaverso è solo in una prima fase del suo progetto di sviluppo. La conferma arriva direttamente da Mark Zuckerberg che ha anticipato alcune delle novità in arrivo per il metaverso da parte di Meta, l’azienda che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp. Il recente lancio degli avatar 3D e i vari servizi virtuali presentati in questi mesi non rappresentano di certo il punto di arrivo del programma di sviluppo.

Meta ha in cantiere tantissime novità che, di mese in mese, andranno a rinnovare e arricchire il metaverso. Tanto ruoterà intorno all‘intelligenza artificiale, componente chiave dello sviluppo del mondo virtuale progettato da Zuckerberg e dalla sua azienda. Vediamo alcune delle principali novità che Meta ha in cantiere per il metaverso nel corso del prossimo futuro.

Il futuro del metaverso secondo Meta: l’intelligenza artificiale guiderà lo sviluppo di nuove soluzioni

In occasione dell’evento Meta AI: Inside the Lab sono stati anticipati diversi elementi che caratterizzeranno il metaverso nel prossimo futuro. Il punto di partenza dello sviluppo delle nuove funzionalità del mondo virtuale progettato da Meta è legato all’intelligenza artificiale e allo sviluppo di soluzioni collegate. Con il progetto No Language Left Behind, ad esempio, Meta punta a creare un sistema in grado di tradurre con precisione tutte le lingue scritte, eliminando qualsiasi barriera linguistica tra le persone.

L’abbattimento delle barriere non si limiterà alla tradizione scritta. Meta, sfruttando l’intelligenza artificiale, punta a dar vita ad un traduttore universale in grado di garantire la traduzione istantanea per qualsiasi lingua, semplificando la comunicazione orale. Il sistema, parte del progetto Universal Speech Translator, è destinato a giocare un ruolo sempre più importante nelle comunicazioni tra gli utenti che, nel metaverso, potranno parlare la loro lingua riuscendo, contestualmente, a dialogare con altre persone che parlano una lingua differente.

La traduzione istantanea e l’abbattimento delle barriere di comunicazione è un aspetto fondamentale per il futuro. Zuckerberg, sulla questione, sottolinea: “La capacità di comunicare con chiunque in qualsiasi lingua: è una superpotenza che le persone hanno sempre sognato e l’IA ce la consegnerà nel corso della nostra vita”. Ad oggi, circa il 20% della popolazione mondiale non parla le lingue attualmente gestite dai sistemi di traduzione. Con l’IA sarà possibile estendere questi sistemi e adeguarli a tutti, a prescindere dalla diffusione della propria lingua.

Una nuova generazione di IA conversazionali

L’intelligenza artificiale andrà a rivoluzionare anche il settore degli assistenti virtuali e, in particolare, le soluzioni di IA conversazionale che vengono utilizzate per creare chatbot e assistenti virtuali. Grazie al progetto CAIRaoke, infatti, l’obiettivo è quello di rendere le conversazioni sempre più naturali, con risposte accurate e dialoghi flessibili e non indirizzati lungo binari preimpostati. Con le applicazioni del progetto CAIRaoke sarà possibile parlare in modo naturale con gli assistenti virtuali, ottenendo risposte precise e interagendo non solo con la voce ma anche con i gesti.

Le IA conversazionali potranno ricoprire un ruolo determinate all’interno degli spazi virtuali. Accrescere le loro capacità e rendere le interazioni più naturali e meno predeterminate rappresenta un passaggio fondamentale per la crescita delle potenzialità di tutto il metaverso. Ogni spazio virtuale, in futuro, potrebbe contare su di una IA di questo tipo in grado di offrire un facile accesso a funzionalità aggiuntive all’interno del metaverso.

Creare mondi virtuali con un bot

Queste evoluzioni dell’intelligenza artificiale permetteranno agli utenti di poter contare su nuovi strumenti avanzati. Con il progetto Builder Bot, ad esempio, sarà possibile creare mondi virtuali all’interno del metaverso. L’intera procedura di creazione avverrà tramite semplici comandi vocali che verranno interpretati e messi in pratica dalla IA alla base del sistema.

Usando le indicazioni dell’utente, Builder Bot è in grado di generare mondi dettagliati e completi, interpretando le informazioni fornite e integrandole con quelle disponibili. Nel corso dell’evento, è stata data una prima dimostrazione della capacità del bot che ha creato una spiaggia virtuale aggiungendo alcuni elementi ed effetti sonori in grado di arricchire l’esperienza.

Le novità in arrivo per il metaverso di Meta sono destinate ad arricchire, a poco a poco, le funzioni a disposizione degli utenti. I prossimi anni saranno, quindi, cruciali per lo sviluppo di strumenti sempre più efficienti e completi che, grazie all’IA, potranno rendere il metaverso ancora più ricco di potenzialità. L’intero evento Inside the Lab può essere riguardato dal player qui di seguito: