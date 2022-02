Tesla, azienda automobilistica di proprietà di Elon Musk, specializzata nella produzione di vetture elettriche, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico ha deciso di intraprendere una nuova strada per entrare nel mondo del gaming. Vediamo quali sono i piani dell’azienda.

Tesla vuole entrare nel business dei videogiochi

Non è un segreto che Tesla abbia un team di ingegneri al lavoro sui videogiochi a Seattle, ora un altro team con gli stessi obbiettivi, è stato istituito ad Austin: la casa automobilistica ha sviluppato una piattaforma di videogiochi chiamata Tesla Arcade, all’interno delle proprie vetture, e ha collaborazioni in atto con software house del settore gaming per trasferire i giochi su di essa (tra cui il catalogo di Steam).

Sia chiaro, l’intento non è quello di distrarre il guidatore, andando così a diminuire la sicurezza stradale, quanto più il poter offrire un valore aggiunto ai propri prodotti; difatti il CEO Elon Musk ha dichiarato che “l’intrattenimento sarà fondamentale quando le auto si guideranno da sole“, obbiettivo che l’azienda si prefigge di raggiungere entro la fine dell’anno. Ci sono anche indicazioni secondo cui Tesla pare abbia intenzione, in futuro, di offrire ai propri clienti dei pacchetti a pagamento di diversi videogiochi sulle proprie vetture, entrando di fatto nelle stesse attività di Steam di Valve, Playstation Store e Xbox Live Store.

Musk ha inoltre dichiarato “Stiamo lavorando al caso generale di far funzionare i giochi Steam su una Tesla rispetto a titoli specifici. Il primo è ovviamente il luogo in cui dovremmo essere a lungo termine“, specificando altresì l’intenzione di far funzionare Cyberpunk sul prossimo Cybertruck. A questo scopo l’azienda ha da poco implementato un nuovo computer di bordo (di cui potete vedere il diagramma nell’immagine poco sotto), sui veicoli Model S e Model X, appositamente orientato ai videogiochi: “Fino a 10 teraflop di potenza di elaborazione consente il gioco in auto alla pari con le console più recenti di oggi tramite Tesla Arcade. La compatibilità del controller wireless consente di giocare da qualsiasi postazione“.

Il sistema si collega direttamente ai due pannelli touchscreen all’interno delle vetture, consentendo di giocare o visualizzare contenuti multimediali per l’intrattenimento; il CEO ha inoltre dichiarato che il nuovo computer ha maggiore spazio di archiviazione, in modo da poter gestire più giochi contemporaneamente sulla piattaforma. Il sito videocardz ha confrontato le specifiche del nuovo computer Tesla con quelle delle console di ultima generazione, stabilendo che a conti fatti Tesla Arcade si difende bene.

Insomma, sembra tutto pronto nei piani di Tesla, per tentare di introdursi nel settore del gaming, vedremo come evolverà la situazione.

