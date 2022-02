Debutta ufficialmente sul mercato italiano il nuovo Dell G15. Il notebook per il gaming di Dell può contare su di un importante refresh che si traduce nell’introduzione, tra le specifiche tecniche, dei nuovi processori Intel Core di 12° generazione. La nuova gamma di CPU Alder Lake di Intel promette prestazioni da record, con un netto passo in avanti rispetto alla generazione precedente anche in termini di efficienza energetica. Il nuovo Dell G15 è già ordinabile tramite il sito ufficiale di Dell. Vediamo le configurazioni disponibili per il mercato italiano e i relativi prezzi di uno dei migliori notebook Dell:

Dell G15 con Intel Core di 12° generazione arriva in Italia: ecco le specifiche complete e i prezzi

La versione refresh del Dell G15 riprende il design e il form factor del modello precedente andando però a registrare un importante aggiornamento delle specifiche tecniche. Il nuovo notebook da gaming di Dell è ora configurabile con la possibilità di scegliere tra due processori Intel Core di 12° generazione. In particolare, è possibile scegliere tra l‘Intel Core i5-12500H e i7-12700H.

Si tratta di due CPU della serie H che offrono prestazioni di alto livello con un PBP di 45 W. Il Core i5 è dotato di 4 Core di tipo Performance e 8 Core di tipo Efficient. Complessivamente, la CPU può raggiungere 16 thread e una frequenza turbo di 4,5 GHz. Per quanto riguarda il Core i7, invece, i Core Performance salgono a 6 mentre gli Efficient restano 8. I thread sono 20 e la frequenza turbo arriva fino a 4,7 GHz.

Il nuovo Dell G15 è configurabile con la scheda video GeForce RTX 3050 Ti con 4 GB di GDDR6 oppure con la ben più potente RTX 3060 con 6 GB di GDDR6. Al momento, lo store di Dell Italia prevede pochi margini di personalizzazione per il portatile che potrà contare esclusivamente su 16 GB di memoria RAM DDR5 con configurazione dual channel, 512 GB di SSD PCIe NVMe M2 e su di un display LCD da 15.6 pollici con risoluzione Full HD, refresh rate massimo di 120 Hz e luminosità massima di 250 Nits.

C’è un’unica colorazione della scocca, la Dark Shadow Grey, mostrata nelle immagini ufficiali allegate all’articolo. La tastiera, naturalmente retroilluminata, ha layout italiano QWERTY con tastierino numerico. A completare le specifiche troviamo una webcam HD ed una dotazione di porte ricca con porte USB 3.2 Gen 1, USB-C con DisplayPort (nel modello con RTX 3050 Ti) oppure Thunderbolt 4/USB-C con Display Port (nel modello con RTX 3060). In base alla configurazione hardware, il peso baria tra 2,52 e 2,67 chilogrammi. La batteria è da 56 Wh. Il notebook da gaming di Dell presenta una scocca interamente in plastica e supporta il Wi-Fi 6.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Dell G15 è disponibile, come sottolineato in precedenza, in varie configurazioni hardware. Il modello base con Core i5 e RTX 3050 Ti è ordinabile con un prezzo di 1.249 euro. La versione con Core i7 e RTX 3050 Ti, invece, è disponibile al prezzo di 1349 euro. Per la terza configurazione disponibile, con Core i7 e RTX 3060, servono 1.549 euro. Per quanto riguarda i tempi di consegna, ordinando dallo store Dell, le versioni con RTX 3050 Ti sono disponibili con consegna nella prima metà di marzo mentre la versione con RTX 3060 è disponibile dal 25 marzo.

