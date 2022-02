Il mondo dei robot aspirapolvere sta crescendo a dismisura negli ultimi tempi, brand e prodotti si sfidano a colpi di autonomie, rilevamenti e livelli di pulizia ottenuta. Che siano dei compagni domestici molto in voga è quasi scontato, sono di una comodità notevole aiutandoci a tenere pulita la nostra casa quotidianamente; inoltre chi di voi ha in casa l’accoppiata bambini/animali domestici ne apprezzerà ancor più l’utilità. Proprio a questi utenti strizza l’occhio il nuovo robot aspirapolvere di Samsung Jet Bot Ai+, vediamo insieme perché.

Samsung Jet Bot Ai+ pulirà casa e controllerà gli amici a quattro zampe

È disponibile anche in Italia il nuovo robot aspirapolvere di Samsung, Jet Bot AI+, dispositivo dotato di intelligenza artificiale che non si limita ad eliminare lo sporco, è in grado di riconoscere mobili e oggtti (fino a 1 cm) e permette di controllare ambiente e pulizia da remoto. Al suo interno troviamo un processore Intel che alimenta la tecnologia Jet Ai Object Recognition, in grado di renderlo più preciso e veloce in operazioni quali l’individuazione di oggetti sul pavimento, ma consentendogli anche di distinguere mobili ed elettrodomestici permettendogli di stabilire quanto è possibile avvicinarsi evitando l’impatto.

A bordo troviamo un sensore LiDAR, in grado di individuare la posizione precisa del robot e scansionare continuamente la stanza per rilevare le distanze; inoltre dispone anche di un sensore 3D Ai deputato alla scansione dell’area circostante con lo scopo di rilevare ed evitare eventuali oggetti piccoli sul pavimento. Tutto ciò consente a Jet Bot Ai+ di riconoscere oggetti fragili quali bicchieri, cavi elettrici o materia organica, permettendogli di evitarli o di avvicinarsi abbastanza per pulire senza sfiorarli. La funzione Select and Go consente al robot di riconoscere le stanze da pulire, è possibile impostare aree vietate tramite l’app Smart Things, nonché monitorare il tutto da remoto; il robot è ovviamente compatibile anche con i principali assistenti vocali.

Samsung Jet Bot Ai+ è dotato di un motore Digital Inverter che gli consente di mantenere una forza aspirante costante, la struttura multiciclonica di Jet Cyclone inoltre, si combina con un sistema di filtraggio a 5 strati, in grado di trattenere polveri sottili e allergeni restituendo così aria pulita. Grazie alla funzione Intelligent Power Control è in grado di distinguere i diversi tipi di superficie da pulire, in modo da adattare automaticamente la forza aspirante; terminata la pulizia si dirige alla base di ricarica con Clean Station integrata, che svuota il serbatoio e lo pulisce grazie alla tecnologia Air Pulse.

Infine il nuovo robot di Samsung è dotato di una fotocamera anteriore, in grado di trasmettere video in streaming in tempo reale, questo unito alla modalità Pattugliamento, consente di monitorare lo stato di sicurezza della propria abitazione; in più è disponibile un servizio in grado di controllare e rilevare il comportamento degli animali domestici avvisando il padrone qualora gli amici a quattro zampe avessero comportamenti anomali, e permettendo loro di interagire con l’animale in difficoltà.

Qualora foste interessati all’acquisto, sappiate che il robot Samsung Jet Bot Ai+ è disponibile all’acquisto in sconto su Samsung Store a 1.299 euro invece di 1.499

