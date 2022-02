L’ASUS Store ha avviato nelle scorse ore una nuova campagna promozionale che prevede sconti sostanziosi su diversi prodotti del marchio, notebook in primis. Intitolata ASUS Creators Days, la promo in questione include sconti fino al 40% disponibili fino al prossimo 10 marzo 2022, salvo esaurimenti delle scorte. Comunque, non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e diamo uno sguardo alle offerte più interessanti.

Le offerte migliori degli ASUS Creator Days

Nonostante il nome della promozione di ASUS faccia pensare a una campagna dedicata esclusivamente ai creatori di contenuti, scopriremo strada facendo che le offerte spaziano e prendono in considerazione anche altre esigenze visto che i notebook in sconto sono davvero tanti e di fasce di prezzo molto differenti.

In vetrina ASUS Store ha piazzato uno ZenBook Flip S scontato di 150 euro che lo rende acquistabile a 1.449 euro invece di 1.599, dispositivo con schermo OLED UHD touchscreen da 13,3 pollici e processori Intel Core di undicesima generazione, affiancato a un Vivobook Pro 15 OLED con processori Intel Core di undicesima generazione, schermo da 15,6 pollici e Windows 11 Pro incluso, disponibile a 1.349 euro invece di 1.399.

150 euro di sconto anche per ASUS Vivobook Pro 16X OLED con schermo da 16 pollici OLED 4K, Intel Core sempre di undicesima generazione e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, acquistabile a 1.449 euro invece di 1.599. Decisamente più economico, ma molto meno prestazionale il notebook ASUS P1511, dispositivo che monta Windows 11 Pro e uno schermo da 15,6 pollici disponibile a ben 220 euro in meno: costa 549 euro invece di 769. Da segnalare anche ASUS Vivobook 15 OLED con schermo Full HD da 15,6 pollici, processori Intel Core di undicesima generazione e Windows 11 Home disponibile a 759 euro invece di 919.

Per chi invece fosse alla ricerca di un PC all-in-one, vale la pena considerare l’offerta su ASUS ExpertCenter E5 AiO 24, con Windows 11 Pro, medesima generazione di processori Intel, Display NanoEdge da 24 pollici di diagonale, per l’appunto, che è in sconto di 130 euro, con prezzo finale pari a 799 euro invece di 929.

Per i più esigenti, volendo salire di fascia di prezzo, l’ASUS Store include anche ASUS Zenbook Duo, scontato di ben 300 euro, che costa 1.499 euro invece di 1.799. O salendo ancora, spostandoci più che altro nel settore dei notebook da gaming, come non menzionare ASUS ROG Flow X13 GV301QH-K5228T con GPU NVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Ryzen 9, schermo da 13,4 in 16:10 4K con 1 TB di SSD M.2 2230 NVMe PCIe, disponibile a 3.149 euro invece di 3.599.

Insomma, come avrete capito ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche, fino al 10 marzo 2022. Per questo motivo, in fondo, vi lasciamo il link in cui trovare tutte le offerte di ASUS della promozione Creators Days dimodoché possiate dare un’occhiata voi stessi.

Altrimenti, se cercate altri prodotti del settore tech, non dimenticatevi di far riferimento sul nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno vi proponiamo le migliori offerte disponibili sul web.

Tutte le offerte della promozione ASUS Creators Days

