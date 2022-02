È tempo di saldi sull’Acer Store. I prodotti dedicati al gaming di Acer sono in offerta con la possibilità di sfruttare sconti fino a 300 euro sul prezzo praticato normalmente. Lo sconto viene riconosciuto in automatico direttamente nel carrello. Per chi è in cerca di un notebook da gaming o anche di periferiche, monitor o PC desktop ad alte prestazioni, le nuove offerte Acer possono rappresentare l’occasione giusta per un ottimo acquisto a prezzo conveniente. Vediamo alcune delle migliori offerte Acer per il gaming e come sfruttare le promozioni.

Sconti fino a 300 euro per i prodotti gaming sull’Acer Store: ecco le migliori offerte

Le offerte dell’Acer Store consentono di acquistare prodotti per il gaming a prezzo davvero interessante con sconti fino a 300 euro. Di seguito andremo a vedere le promozioni migliori (vi basterà cliccare sul nome del prodotto per raggiungere la pagina dedicata sullo store Acer e sfruttare l’offerta). A fine articolo trovate comunque il link alla pagina generale della promozione con tutte le offerte.

Partiamo subito da un notebook Acer da gaming davvero completo. Si tratta dell’Acer Nitro 5 AN515-45. Questo modello, dotato di display QHD da 15.6 pollici, Ryzen 7 5800H, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD, può contare sulla presenza della NVIDIA RTX 3080 con 8 GB di memoria dedicata. Il prezzo di listino del notebook è di 2,499 euro ma, grazie allo sconto, è possibile acquistarlo a 2,199 euro.

Da notare che lo stesso modello, nella variante con display Full HD e NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata è disponibile a 1,599 euro che diventano 1,399 euro applicando lo sconto di 200 euro previsto dalla promozione in corso. La gamma Nitro include anche l’Acer Nitro 5 AN517-41. Questo notebook ha display da 17.3 pollici con risoluzione Full HD, processore Ryzen 5 5600H, 8 GB di memoria RAM (espandibili) e 512 GB di SSD ed include la RTX 3060. Il prezzo di questo notebook è di 1,199 euro ma, con lo sconto di 200 euro, è possibile acquistarlo a 999 euro.

Da segnalare anche l’offerta dedicata all’interessante Acer Predator Helios 300 PH317-55. Il notebook include Intel Core i7 11800H, display da 17.3 pollici con risoluzione Full HD, 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e scheda video dedicata RTX 3060 con 6 GB di memoria. Il prezzo di listino di 1,999 euro viene scontato di 200 euro grazie all’offerta in corso permettendo di acquistare quest’ottimo notebook a 1799 euro.

Non ci sono solo notebook da gaming in sconto. Acer propone, ad esempio, il monitor Acer Nitro XV2 con display da 31.5 pollici di diagonale, risoluzione QHD e refresh rate da 165 Hz con FreeSync Premium e tempo di risposta di 1 ms al prezzo di appena 399 euro, grazie allo sconto di 150 euro applicato al prezzo di listino. Da valutare anche l’offerta dedicata all’Acer Nitro VG2.

Il monitor è un 27 pollici Full HD con refresh rate di 165 Hz, Free Sync Premium e pannello IPS con tempo di risposta di 2 ms. Il prezzo di listino di 269 euro viene scontato di 50 euro permettendo l’acquisto a 219 euro. Per chi vuole spendere poco senza rinunciare ad un pannello di qualità c’è Acer Nitro RG0. Si tratta di un monitor IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 75 Hz con FreeSync e tempo di risposta di 1 ms. Il prezzo di listino è di 199 euro ma con lo sconto di 50 euro è possibile acquistare il monitor a 149 euro.

La nuova promozione dell’Acer Store che consente di accedere a sconti extra fino a 300 euro sui prodotti da gaming del brand terminerà il prossimo 27 di febbraio. Da notare che i prodotti in offerta sono disponibili con consegna rapida (in 1-4 giorni lavorativi) e che per gli acquisti sullo store è possibile utilizzare qualsiasi carta di pagamento ed anche il proprio account PayPal. Potete dare un’occhiata alle offerte dal link qui di sotto:

Scopri qui le offerte dell’Acer Store con sconti fino a 300 euro

