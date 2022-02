ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato un importante aggiornamento della sua gamma di periferiche da gaming. L’azienda, infatti, presenta ufficialmente il nuovo mouse ROG Spatha X, evoluzione dell’apprezzato ROG Spata. In arrivo ci sono anche le tastiere ROG Strix Scope NX Deluxe e ROG Strix Scope NX TKL Deluxe, nuovi aggiornamenti della serie Scope, che possono contare sugli switch proprietari ROG NX, disponibili anche per il modello ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White.

Da notare, inoltre, che le nuove tastiere ROG Strix arrivano sul mercato sia in formato esteso, con tastierino numerico laterale, che in formato compatto. Per tutte le tastiere meccaniche c’è anche il ricorso a Xccurate Design con un tasto Ctrl più ampio per agevolare il gameplay, soprattutto nei titoli FPS. Vediamo le caratteristiche e i prezzi delle nuove periferiche da gaming firmate ASUS ROG.

ROG Spatha X: il mouse pensato per il gaming MMO

Partiamo dal nuovo ROG Spatha X. Si tratta di una versione aggiornata e migliorata dell’apprezzato Spatha che punta ad offrire un controllo totale e assoluto nel gaming MMO (Massive Multiplayer Online). La struttura è realizzata in lega di magnesio, per essere leggera e resistente allo stesso tempo, ed il mouse è caratterizzato da un design ergonomico, in grado di offrire un’impugnatura ampia e confortevole a prescindere dalla grandezza della mano dell’utente.

Il peso è passato da 178 a 168 grammi. I tasti classici sono facilmente raggiungibili e utilizzabili. Per gli utenti più esigenti, inoltre, ROG Spatha X include un totale di 12 tasti di cui 6 accessibili direttamente con il pollice. L’utente può configurare i tasti per accedere facilmente ai comandi rapidi di cui ha bisogno durante il gaming. Da notare che il nuovo ROG Spatha X presenta un sensore di puntamento ottico (il modello precedente aveva un sensore laser) con una risoluzione doppia, pari a ben 19 mila DPI, con l’obiettivo di garantire un tracciamento ottimale.

Il DPI è regolabile con l’apposito tasto rapido. Il mouse presenta una velocità massima di 400 IPS e un’accelerazione massima di 50 G. Gli utenti, inoltre, possono sfruttare ROG Spatha X sia in modalità cablata (il cavo USB ROG Paracord è in dotazione ed è più lungo rispetto al passato) che in modalità wireless con tecnologia a 2,4 GHz a bassa latenza.

Per quanto riguarda il click, il mouse può contare sui ROG micro-switch che garantiscono una durata di oltre 70 milioni di click. Lato autonomia, invece, il mouse offre un‘autonomia massima di 67 ore (più del doppio delle 33 ore garantite dal suo predecessore). Per 12 ore di autonomia servono appena 15 minuti di ricarica. Non manca il supporto all’illuminazione Aura Sync, regolabile su 3 aree RGB (logo/rotella di scrolling/fiancata) più una nuova area posta sulla base di ricarica.

Le nuove tastiere ROG: tre modelli tra cui scegliere

La nuova ondata di novità di ASUS ROG riguarda anche la gamma di tastiere. Per gli utenti, infatti, ci sono proposte davvero da non perdere. La serie NX registra il debutto delle ROG Strix Scope NX Deluxe e TKL Deluxe, già disponibili in Italia a cui si affiancherà, a breve, la ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White.

Le nuove tastiere ROG sono accomunate dalla presenza dei nuovi switch proprietari ROG NX, evoluzione dei precedenti ROG RX, già presenti su altri modelli del brand (ROG Strix Scope RX e ROG Claymore II). I tre modelli, in particolare, utilizzano i ROG NX Red, switch meccanici pensati per ottimizzare il controllo e l’esperienza durante il gaming.

Per maggiori dettagli sui nuovi switch rimandiamo al video ufficiale qui di seguito:

La ROG Strix Scope NX Deluxe è una tastiera meccanica cablata con telaio in alluminio e poggia polsi economico. La tastiera è dotata di sistema di illuminazione Aura Sync, quattro keycap extra in argento e tasto Ctrl di dimensioni maggiorate (circa il doppio dello standard). C’è il tasto Stealth che consente di nascondere tutte le app aperte sul display, disattivare l’auto e massimizzare la privacy in un istante.

Ricorrendo al software Armoury Crate è possibile personalizzare facilmente la tastiera, rimappare i comandi e gestire più profili utente. La ROG Strix Scope NX TKL Deluxe è, invece, la soluzione compatta proposta dal brand, andando ad ereditare tutte le funzioni del modello full size ma in un corpo ridotto e riprendendo lo stesso Xccurate Design.

Da tenere d’occhio è anche la terza novità della gamma di tastiere ROG. Si tratta di ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White, una tastiera meccanica per il gaming con corpo compatto e livrea bianca, tipica della serie Moonlight White. La tastiera si caratterizza per uno chassis in alluminio che si affianca alla combinazione di colori dei tasti, bianco e grigio tenue.

Prezzi e disponibilità

Il mouse ROG Spatha X è già disponibile in Italia e arriva sul mercato con un prezzo consigliato di 159,90 euro. Per quanto riguarda le tastiere, invece, i modelli ROG Strix Scope NX Deluxe e ROG Strix Scope NX TKL Deluxe possono già essere acquistati, con un prezzo di 149,90 euro e 159,90 euro rispettivamente. La terza novità della gamma di tastiere, la ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White, sarà disponibile da marzo. Il prezzo di vendita sarà 159,90 euro.

In copertina ASUS ROG Strix Scope NX TKL Deluxe