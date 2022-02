Il costo dell’energia impatta anche sulla ricarica delle auto elettriche effettuata utilizzando le colonnine di Enel X. La società ha annunciato nelle scorse ore che aumenterà i prezzi delle ricariche a consumo per mantenere invariato il costo degli abbonamenti.

Dal 7 marzo scattano gli aumenti per le ricariche presso le colonnine pubbliche Enel X con i piani a consumo Pay per Use.

La ricarica a consumo presso un punto in corrente alternata passerà dagli attuali 0,40 €/kWh a 0,58 €/kWh, mentre presso una colonnina in corrente continua fino a 100 kW si passerà da 0,50 a 0,68 €/kWh.

Rimangono inalterati i prezzi per le ricariche effettuate presso le colonnine fast oltre i 100 kW che resteranno pari a 0,75 €/kWh per punti in DC fino a 150 kW e pari a 0,79 €/kWh per punti HPC oltre i 150 kWh.

Ecco le nuove tariffe delle colonnine Enel X con i piani a consumo

Cambiano anche i costi presso le colonnine europee fuori dall’Italia. Ecco i prezzi a consumo che entreranno in vigore dal 7 marzo.

Pay per Use AC: Italia 0,58 €/kWh – Europa 0,70 €/kWh

Italia 0,58 €/kWh – Europa 0,70 €/kWh Pay per Use DC fino a 100 kW: Italia 0,68 €/kWh – Europa 0,75 €/kWh

Italia 0,68 €/kWh – Europa 0,75 €/kWh Pay per Use DC fino a 150 kW: Italia 0,75 €/kWh – Europa 0,80 €/kWh

Italia 0,75 €/kWh – Europa 0,80 €/kWh Pay per Use HPC oltre 150 kW: Italia 0,79 €/kWh – Europa 0,85 €/kWh

Il mercato delle auto elettriche ha subito una flessione a gennaio e il caro energia potrebbe avere ulteriori ripercussioni sulla mobilità elettrica.

Potrebbe interessarti: Enel X Pay, scopri tutti i vantaggi del conto con carta prepagata di Enel