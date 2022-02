Come previsto, il mercato delle auto elettriche inizia male il nuovo anno con solo 107.814 veicoli venduti a gennaio 2022 che segnano un poco entusiasmante -19,7%.

Le cause della flessione sono da attribuire a vari fattori come la pandemia, la crisi dei semiconduttori e l’assenza di incentivi.

Nel primo mese del 2022 sono state vendute meno auto elettriche rispetto a dicembre 2021 con un calo del 41% circa e anche la quota di mercato è passata dal 7% al 3,4%. Rispetto a gennaio 2021 si registrano tuttavia dati positivi, visto che le elettriche chiudono con un +46,5% di vendite e le ibride plug-in con un +45,3%, mentre la quota di mercato è cresciuta del 5%.

Ecco la classifica delle auto elettriche più vendute in Italia a Gennaio 2022

Secondo i dati Unrae, in testa alla classifica delle auto elettriche più vendute in Italia troviamo la Dacia Spring che ruba lo scettro alla Fiat 500 con 656 unità vendute. L’elettrica torinese è seconda con 548 immatricolazioni, mentre al terzo posto si è piazzata la Renault Twingo Electric con 298 immatricolazioni.

Smart EQ fortwo (230) e Renault Zoe (228) occupano rispettivamente il quarto e quinto posto nella classifica delle auto elettriche più apprezzate dagli italiani. Seguono nell’ordine Peugeot e-208 (178), la sorella e-2008 (159), Volkswagen ID.3 (113), Opel Corsa-e (83) e Ford Mustang Mach-E (71).

Come per le vetture a combustibile, in Italia sono le auto di piccola taglia a far registrare i numeri più grandi. Il Segmento A detiene una quota del 48,3% con 1.767 unità, mentre il Segmento B si prende il 25,6% con 937 unità.

A seguire in ordine decrescente il segmento C con 484 unità (13,2%), il segmento D con 313 (8,6%), il segmento E con 91 (2,5%) e il segmento F 66 unità (1,8%).

