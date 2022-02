ASUS presenta quest’oggi un nuovo mouse da gaming. Si chiama TUF Gaming M4 Air e, in breve, vanta un sensore ottico da 16.000 DPI, sei pulsanti programmabili, l’Antibacterial Guard (che vedremo poi di che si tratta) e un peso che non arriva nemmeno a 50 grammi. Per tutti i dettagli, seguiteci.

ASUS TUF Gaming M4 Air: nei dettagli del nuovo mouse

È un mouse da gaming, e su questo non ci piove, ma ASUS TUF Gaming M4 Air è un dispositivo molto particolare per varie ragioni, come avrete intuito. Alla base c’è un sensore ottico da 16.000 DPI, un pulsante DPI per regolare la sensibilità su quattro livelli, e una scocca forata (Air Shell), una peculiarità utile sia esteticamente, sia concretamente da cui ne consegue il peso piuma cui accennavamo (appena 47 grammi).

Per il resto, c’è da citare la resistenza all’acqua, certificata dal grado di protezione IPX6, il TUF Gaming Paracord, in fibra morbida per ridurre strappi e ottimizzare i movimenti, 400 IPS di velocità massima, 40 G di accelerazione massima e 1.000 Hz di scansione, sei tasti programmabili, e la compatibilità col software Amoury Crate, interfaccia che permette di creare profili, mappare i pulsanti e configurare diversi aspetti del mouse, per la gioia dei videogiocatori (e non solo).

Ma il mouse TUF Gaming M4 Air di ASUS vanta anche un particolare trattamento antibatterico, come anticipato. Lo chiamano Antibacterial Guard Ionic Silver, ed è in sostanza un rivestimento che, a detta del produttore, previene la formazione di batteri fino al 99%. Come? Grazie all’utilizzo di ioni d’argento a carica positiva (AG+) che si legano alle pareti cellulari di microbi e batteri a carica negativa, ne interrompono le funzioni interne e ne impediscono la proliferazione.

Mouse ASUS TUF Gaming M4 Air: prezzo e disponibilità in Italia

Detto ciò non restano che le informazioni sulla disponibilità italiana del mouse ASUS TUF Gaming M4 Air, che è stato presentato oggi, ma sarà disponibile a partire dalla prossima settimana negli store ASUS Gold e presso i rivenditori aderenti al programma relativo. Il prezzo? 54,90 euro di listino.

