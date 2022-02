Continua la diffusione del supporto alla tecnologia NVIDIA DLSS. L’azienda ha, infatti, annunciato in via ufficiale che sono oltre 150 i giochi che supportano la tecnologia in grado di migliorare le prestazioni e la resa delle immagini. L’elenco è in continua evoluzione e, di settimana in settimana, si arricchisce con nuovi titoli a disposizione dei giocatori RTX che, ricordiamo, possono sfruttare anche notebook con supporto al DLSS. L’ultimo aggiornamento comunicato da NVIDIA include giochi di grandissimo interesse. Vediamo i dettagli.

NVIDIA DLSS: superato il muro dei 150 giorni supportati con nuovi titoli come Dying Light 2 Stay Human e Sifu

Tra il mese di febbraio e l’inizio del mese di marzo, il catalogo di giochi PC che supportano NVIDIA DLSS si arricchirà in misura considerevole portando a oltre 150 il numero dei giochi che consentono di sfruttare la tecnologia di NVIDIA. Tra le novità del catalogo di titoli che supportano NVIDIA DLSS troviamo il recentissimo Dying Light 2 Stay Human. Grazie al DLSS, secondo NVIDIA, è possibile arrivare a raddoppiare le prestazioni in game con il nuovo titolo, una delle principali novità del mondo videoludico del mese di febbraio.

Da segnalare, inoltre, che il supporto a DLSS è stato esteso anche a Phantasy Star Online 2 New Genesis. In questo caso, l’accelerazione delle prestazioni del gioco consente un miglioramento fino al 45% (con impostazioni grafiche al massimo della qualità). Il titolo potrà essere affrontato in 4K con oltre 60 FPS. Sarà sufficiente avere a disposizione una RTX 3060 o una scheda successiva per raggiungere questo livello di qualità.

Su Phantasy Star Online 2 New Genesis è disponibile anche una video comparativa per mostrare le performance del DLSS:

A partire dal prossimo 22 di febbraio, inoltre, NVIDIA DLSS sarà pienamente supportato anche da SCP: Pandemic. L’aumento delle prestazioni, in questo caso, arriverà fino al 90% con grafica in 4K. Per tutta la gamma RTX c’è la possibilità di superare i 100 fps grazie alla tecnologia DLSS. Sarà necessario, invece, attendere il prossimo 1° per sfruttare la tecnologia di NVIDIA con Shadow Warrior 3.

Nel catalogo di giochi supportati da NVIDIA DLSS c’è anche Sifu. Il titolo, un vero e proprio omaggio al mondo del kung fu, è uno dei giochi più apprezzati del momento, anche per via della sua complessità oltre che per una grafica particolarmente ispirata. La tecnologia di NVIDIA garantisce una marcia in più anche a Sifu con un boost prestazionale che arriva fino al 45%. Per gli utenti RTX sarà possibile arrivare ad oltre 100 FPS in 4K senza troppa difficoltà (anche con i settaggi grafici al massimo).

Buone notizie anche per Supraland Six Inches Under. In questo caso, infatti, il DLSS di NVIDIA garantisce una spinta notevole, permettendo di migliorare le prestazioni fino al 65%. Su tutte le RTX, infatti, si può oltrepassare la soglia dei 60 FPS in 4K. Anche per Supraland c’è una video comparativa che ci mostra la tecnologia DLSS in azione:

Le altre novità da NVIDIA

Gli ultimi giorni sono stati particolarmente intensi per NVIDIA. L’azienda, infatti, ha annunciato il rilascio di nuovi Game Ready Driver. Il nuovo aggiornamento va ad ottimizzare da subito le prestazioni di titoli come Elden Ring, Destiny 2: The Witch Queen, GRID Legends and Total War: Warhammer III. Per gli utenti GeForce, quindi, ci sarà la possibilità di sfruttare una grafica ancora più ottimizzata per alcuni dei principali titoli del momento.