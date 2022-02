Oggi Opera ha dichiarato che supporterà gli indirizzi Web basati solo su emoji per portare a un nuovo livello di creatività su Internet. L’integrazione fa parte di una collaborazione con Yat, la start-up che vende URL unici fatti con le emoji.

In un comunicato stampa Jorgen Arnesen, vicepresidente esecutivo presso la divisione mobile di Opera, ha affermato che da quando è nato il World Wide Web non ci sono stati grandi cambiamenti sul fronte degli URL.

Il browser Opera ora supporta gli indirizzi Web di tipo Yat

Le pagine Yat sono domini univoci generati quando qualcuno acquista una stringa di emoji che a sua volta è chiamata Yat. Il proprietario di uno Yat può coniare un NFT della propria stringa emoji, inoltre la società prevede di consentire agli utenti di collegare i propri Yat ai pagamenti elettronici.

Secondo la compagnia i musicisti sono tra i primi ad adottare gli Yat. Ad esempio la pagina Yat della cantante Kesha è identificata dalle emoji arcobaleno, razzo e alieno seguita da y.at che reindirizza al suo sito Web Kesha’s World.

La start-up ha introdotto le pagine Yat il 1° febbraio e grazie l’integrazione con Opera gli utenti non dovranno digitare la parte y.at dell’indirizzo web della pagina Yat come in altri browser, quindi per accedere alla pagina Yat di Kesha tramite Opera ora è sufficiente digitare solo le tre emoji.