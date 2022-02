Sebbene Chrome OS non sia ancora in grado di offrire un’esperienza paragonabile a quella di Windows e macOS, il sistema operativo di Google è migliorato notevolmente negli ultimi anni con l’aggiunta di nuove funzionalità.

Ora l’ultimo aggiornamento Chrome OS 98 ha iniziato a essere implementato sul canale stabile introducendo molti miglioramenti e tante nuove funzionalità.

Chrome OS 98 aggiunge nuove emoji, scorciatoie per Virtual Desk e molto altro

Nello specifico Chrome OS 98 aggiunge il supporto per Unicode 14.0 portando ben 37 nuove emoji e nuove scorciatoie da tastiera per Virtual Desk. Chrome OS 98 aggiunge anche un menu delle impostazioni della lingua revisionato e il supporto per Network Based Recovery su dispositivi selezionati.

L’aggiornamento migliora anche le prestazioni durante lo scorrimento delle app ARC utilizzando un mouse, inoltre l’app Chrome Files sta ottenendo il supporto completo del tema scuro e una nuova opzione di soppressione del rumore consente agli utenti di ridurre i rumori esterni durante le videochiamate.

L’ultima versione di Chrome OS risolve anche dei bug noti come il trascinamento della selezione che si blocca in modo casuale su Linux, inoltre i lettori di schede ottengono l’accesso USB con concessione automatica tramite WebUSB.

Chrome OS 98 è già in distribuzione sui Chromebook supportati e altri dispositivi dotati di sistema operativo Chrome OS e riceveranno l’update automaticamente.

