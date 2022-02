A qualche settimana dall’ultima promozione, Amazon torna a scontare in maniera significativa l’intera serie Fire TV Stick, tra le più apprezzate e utili per rendere più intelligente la propria TV. Per chi ancora non le conoscesse parliamo della serie di chiavette da collegare alla porta HDMI del proprio televisore e alla rete WiFi di casa, per aggiungere una ricca serie di funzioni al televisore.

Si va dall’accesso a numerosi servizi di streaming alla possibilità di installare applicazioni e giochi, grazie alla presenza dell’Amazon App Store, particolarmente ricco di offerte.

Quattro modelli scontatissimi su Amazon

Sono ben cinque i modelli che compongono la gamma Fire TV Stick di Amazon e in queste ore sono tutti in forte sconto, diventando ancora una volta molto appetibili per chi cerca un modo economico per migliorare le prestazioni della propria TV, soprattutto nell’ottica di accedere ai tanti servizi in streaming disponibili nel nostro Paese.

Non è solo il prezzo a differenziare le cinque versioni, ma anche un numero di funzioni che cresce inevitabilmente insieme al prezzo. Vediamo dunque quali sono le principali caratteristiche di ogni modello in offerta:

Fire TV Stick Lite è il modello più economico e dispone di un telecomando vocale, privo però dei controlli per la TV, consente di effettuare lo streaming in FullHD e supporta l’audio Dolby con il pass-through HDMI.

è il modello più economico e dispone di un telecomando vocale, privo però dei controlli per la TV, consente di effettuare lo streaming in FullHD e supporta l’audio Dolby con il pass-through HDMI. Fire TV Stick invece include un telecomando vocale che permette di controllare anche la TV, risultando quindi più versatile, supporta lo streaming in FullHD e un audio Dolby Atmos per un’esperienza multimediale più coinvolgente.

invece include un telecomando vocale che permette di controllare anche la TV, risultando quindi più versatile, supporta lo streaming in FullHD e un audio Dolby Atmos per un’esperienza multimediale più coinvolgente. Fire TV Stick 4K è ancora più interessante grazie al telecomando vocale con controlli per la TV ma soprattutto per la capacità di effettuare streaming di contenuti in 4K e per il supporto al Dolby Vision per colori ancora più vividi. Include il supporto al Dolby Atmos e ha una maggiore quantità di RAM rispetto ai modelli precedenti.

è ancora più interessante grazie al telecomando vocale con controlli per la TV ma soprattutto per la capacità di effettuare streaming di contenuti in 4K e per il supporto al Dolby Vision per colori ancora più vividi. Include il supporto al Dolby Atmos e ha una maggiore quantità di RAM rispetto ai modelli precedenti. Fire TV Stick 4K Max rappresenta una evoluzione rispetto al modello 4K, di cui riprende tutte le funzioni arricchendole con il supporto per le reti WiFi 6 (unico modello della serie) e per la modalità Live View con finestra Picture-in-Picture, per vedere le immagini dalle telecamere di sicurezza senza interrompere la visione della TV.

rappresenta una evoluzione rispetto al modello 4K, di cui riprende tutte le funzioni arricchendole con il supporto per le (unico modello della serie) e per la modalità Live View con finestra Picture-in-Picture, per vedere le immagini dalle telecamere di sicurezza senza interrompere la visione della TV. Fire TV Cube infine è la più performante, grazie a un processore più evoluto, a una maggiore quantità di memoria e alla possibilità di utilizzare i comandi vocali anche senza dover ricorrere al telecomando. Funziona anche quando il televisore è spento, diventando quindi un perfetto assistente domestico.

Se avete dunque scelto il modello che più si addice alle vostre necessità non vi resta che acquistarlo su Amazon utilizzando il relativo link dall’elenco sottostante: