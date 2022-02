Non ci sono solo smartphone nelle offerte di San Valentino di Huawei. Fino all’8 febbraio 2022, difatti, Huawei Store propone anche tanti altri prodotti in offerta di cui tener conto. Fra questi troviamo ad esempio le cuffie true wireless non in-ear Huawei FreeBuds 4 o indossabili come Huawei Watch GT 2 Pro e Huawei Watch Fit New. Comunque, entriamo subito più nel dettaglio.

Le offerte di San Valentino del Huawei Store

Per quel che riguarda le cuffie wireless Huawei FreeBuds 4, ad esempio, l’offerta di San Valentino del Huawei Store permette di risparmiare parecchio e di ricevere in omaggio la custodia ID Case abbinata. Il prezzo finale? 99,90 euro invece di 159, a cui c’è da aggiungere un ulteriore sconto del 10% usando il codice A21FEB10P.

Lato indossabili, d’altra parte, vale la pena considerare Huawei Watch Fit New, soprattutto visto che, come il precedente, oltre al prezzo scontato a 59,90 euro è possibile togliere un 10% usando il medesimo codice A21FEB10P.

E per concludere Huawei Watch GT 2 Pro, smartwatch per il quale la promozione è valida dal 5 al 6 febbraio e permette di acquistare l’orologio in sconto a 109,90 euro, a cui è possibile sottrarre un ulteriore 10% col solito codice A21FEB10P.

