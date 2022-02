Per proteggere la sicurezza del proprio PC è necessario affidarsi ai software giusti, in grado di offrire un alto livello di protezione contro le minacce del web e tutelare la propria privacy. Una delle migliori soluzioni a disposizione degli utenti è MyCleanPC. Si tratta di un software in grado di scansionare il PC, individuando le cause alla base di problemi di performance e le possibili minacce nascoste tra i file di sistema.

Grazie agli strumenti di rimozione e protezione, MyCleanPC permette di eliminare tutto il software dannoso, massimizzando la sicurezza e proteggendo la privacy dell’utente. Vediamo come funziona quest’ottimo software di sicurezza a disposizione di tutti gli utenti Windows e macOS.

MyCleanPC: il tool per ottimizzare le prestazioni del PC e tutelare la privacy

MyCleanPC è in grado di agire su più livelli per garantire all’utente la massima protezione, la tutela della privacy e la possibilità di poter contare su di un sistema operativo sempre scattante e privo di rallentamenti. Il software è in grado di scansionare tutti i file del proprio PC, partendo dai file di sistema e andando a considerare anche tutte le applicazioni che l’utente ha installato, più o meno consapevolmente, e i vari documenti archiviati.

Terminata la scansione, MyCleanPC offrirà all’utente vari strumenti per ottimizzare le prestazioni e massimizzare la sicurezza del proprio PC. Il software, infatti, è in grado di eliminare tutti i file che possono essere la causa di rallentamenti generali di sistema o anche della sola navigazione Internet, spesso condizionata da software aggiuntivi che ne potrebbero pregiudicare l’effettiva qualità.

L’eliminazione dei file dannosi consente di ottimizzare le performance, massimizzando l’efficienza. In questo modo, il sistema operativo sarà in grado di utilizzare le risorse hardware del PC per completare i compiti assegnati dall’utente nel minor tempo possibile e senza intromissioni di altri file dannosi. Quest’attività è fondamentale per una migliore esperienza d’uso del PC ma non è l’unica funzione di MyCleanPC.

Il software è in grado di rilevare l’attività di file e programmi che violano la privacy dell’utente, ad esempio condividendo dati sull’utilizzo del PC con aziende di terze parti senza autorizzazione. La presenza di tante applicazioni installate sul proprio PC può esporre a rischi legati a violazioni della privacy da parte (in particolare in ambiente Windows in cui è possibile imbattersi in software di ogni tipo e spesso di dubbia provenienza).

MyCleanPC può rilevare i comportamenti sospetti di altre applicazioni e bloccare sul nascere tentativi di violazione della privacy. Agendo su più livelli, il software è in grado sia di ottimizzare le prestazioni e, quindi, migliorare l’esperienza d’uso del PC che di alzare una vera e propria barriera a difesa dei dati dell’utente e contro le violazioni della privacy da parte di app di terze parti.

Quanto costa e dove scaricare MyCleanPC

MyCleanPC è scaricabile gratuitamente. Il software in versione Free consente all’utente di eseguire una scansione del proprio sistema operativo e di tutti i file salvati. A seguito della scansione, verrà fornita una vera e propria “diagnosi” dello stato del proprio PC, evidenziando le principali problematiche da risolvere e individuando le cause di possibili rallentamenti o violazioni della privacy. Con la versione gratuita di MyCleanPC è, inoltre, possibile utilizzare uno strumento per la rimozione di alcuni file dannosi.

Per una protezione completa e su lungo termine, invece, è necessario affidarsi alla versione a pagamento di MyCleanPC. Al costo di 19,99 dollari all’anno, senza alcun vincolo di rinnovo, è possibile accedere a tutti gli strumenti di sicurezza offerti da questo tool completo di sicurezza. Per gli utenti più esigenti (ad esempio per uffici e realtà aziendali) c’è anche la possibilità di abbinare al software un servizio di supporto tecnico (al costo di 19,95 dollari). MyCleanPC è disponibile per dispositivi Windows e Mac e può essere disinstallato in qualsiasi momento con un semplice processo guidato.

Prova subito MyCleanPC