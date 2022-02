Lukos ha avviato una campagna su Kickstarter per lanciare un monitor portatile ultra panoramico con rapporto 32:9. La periferica si presta a vari utilizzi come schermo secondario principalmente per notebook, console portatili, tablet e smartphone.

Caratteristiche del monitor portatile Lukos

Il monitor portatile di Lukos include un display 4K da 14 pollici che può visualizzare fino a quattro sorgenti alla risoluzione di 1920 x 550 oppure due sorgenti a 1920 x 1200, tuttavia è in cantiere anche una versione 3849 x 2160.

Il nuovo monitor Lukos adotta un pannello LCD IPS 32:9 con tempo di risposta di 2 ms, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e risoluzione massima di 3840 x 1100, luminosità di picco di 300 cd/m2 e gamma di colori sRGB del 100%.

Pur essendo progettato principalmente per essere abbinato a dispositivi mobili e portatili, il monitor Lukos è collegabile a qualsiasi tipo di computer grazie alle seguenti connessioni disponibili sul bordo superiore: 2x DP 1.4, 2x HDMI 2.0B, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x USB-C e jack per cuffie.

Il monitor portatile Lukos incorpora altoparlanti stereo e una ventola di raffreddamento che può essere attivata e disattivata e include un supporto che permette di posizionarlo anche in verticale per scorrere i feed dei social, leggere fumetti e altro.

Il prodotto per essere sfruttato soprattutto in ambito gaming, ma anche per visualizzare un’interfaccia, una console di comando, dei grafici e altro.

Disponibilità e prezzi del monitor portatile Lukos

Il monitor Lukos è attualmente in prevendita su Kickstarter al prezzo di 419 dollari ancora per oggi, dopodiché il prezzo dovrebbe salire a 479 dollari. I sostenitori possono anche scegliere di acquistare un pacchetto da due unità al prezzo di 758 dollari. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

