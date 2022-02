Che siate più inclini ai tragitti cittadini, o amiate lo sport, le biciclette elettriche della linea Mondraker Urban Cross potrebbero fare al caso vostro. I telai sono interamente realizzati in alluminio 6061 Xtralite, hanno varie componenti ergonomiche e all’avanguardia. Tutti i modelli sono dotati di luci e parafanghi sia anteriori che posteriori, con l’aggiunta di un robusto portapacchi sul retro e di una bella forcella a prova di buche.

Fra le componenti ergonomiche citate, il manubrio ONOFF Sulfur, largo 780 mm con 20mm di rialzo e realizzato in alluminio 6061, le manopole ONOFF Twin da 135 mm che aiutano ad aumentare il comfort così come la sella Mondraker, confortevole e resistente. Vediamo insieme quali modelli comprende la gamma 2022 Mondraker Urban Cross.

Mondraker Prime RX

Questa bicicletta monta il nuovo motore Bosch Performance Line Cruise BS3, equipaggiato con una batteria interna da 750 Wh. Per avere in ogni momento sott’occhio i dati che vi interessano c’è il display Bosch Kiox 300 che si può consultare per avere informazioni su modalità di assistenza, batteria residua e chilometri percorsi. È disponibile in 5 taglie differenti, dalla XS alla XL e ha un peso dichiarato di 24,1 Kg.

Mondraker Prime X

Il modello Prime x ha il motore di quarta generazione Bosch Performance Line CX Cruise, con una batteria interna removibile Bosch Powertube da 625 Wh. Il display qui è il Bosch Purion, sono disponibili diversi colori e taglie, con un peso dichiarato dal produttore di 23,6 Kg.

Mondraker Thundra X

La bicicletta elettrica Thundra X ha un motore Shimano STEPS E7000, alimentato da una batteria integrata da 630 Wh, a cui volendo è possibile abbinare un’altra batteria. È infatti disponibile un kit esterno opzionale con batteria da 360 Wh, che porta il totale a 990 Wh. Anche questo modello è disponibile in cinque taglie diverse, con un peso di 23,9 Kg.

