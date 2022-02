Funzioni di monitoraggio avanzate per uno stile di vita sano senza rinunciare allo stile: ecco come si presenta ASUS VivoWatch 5, da oggi disponibile all’acquisto in Italia. Si tratta di uno smartwatch ricco di funzioni, con una buona batteria ed un corpo realizzato interamente in acciaio.

Un occhio di riguardo alla salute

Il maggior punto di forza di ASUS VivoWatch 5 è sicuramente la presenza di una moltitudine di sensori in grado di fornire agli utenti informazioni utili, tutti integrati dentro la cassa:

2 sensori ECG;

2 sensori PPG;

2 sensori a infrarossi;

sensore di temperatura;

sensore di gravità;

giroscopio;

altimetro;

barometro;

GPS con supporto per le reti GLONASS/BeiDou/Galileo.

All’appello manca la connettività Wi-Fi e NFC, per cui non è possibile utilizzare ASUS VivoWatch 5 per i pagamenti elettronici, ad esempio utilizzando Google Pay o Samsung Pay. In futuro potrebbe arrivare un modello con il supporto per il collegamento alle reti 4G/LTE, ma per il momento questo wearable di ASUS va usato congiuntamente ad uno smartphone Android o iPhone grazie al collegamento Bluetooth 4.2.

I dati raccolti dai sensori vengono convogliati nell’app ASUS HealthConnect, all’interno della quale si possono visualizzare informazioni sulla salute e sull’attività fitness come:

passi effettuati;

calorie bruciate;

qualità del sonno (con tracciamento del sonno attivo);

frequenza cardiaca;

livello di stress;

indice PTT;

livello di ossigenazione del sangue (SpO2);

indice di armonia corporea;

temperatura;

altitudine e pressione atmosferica.

La tecnologia ASUS HealthAI inoltre fornisce validi suggerimenti personalizzati sulla base dei dati raccolti dall’app, tenendo conto anche degli eventuali allenamenti svolti e delle abitudini personali. ASUS VivoWatch 5 non nasconde la sua anima sportiva e con un occhio di riguardo per la salute: chi vuole tenere d’occhio i propri parametri vitali può beneficiare delle sue caratteristiche, pur preferendo uno stile sobrio e meno minimalista rispetto alla concorrenza.

Stile classico, cuore moderno

La cassa realizzata in acciaio incornicia un display LCD da 1.3″, sempre più raro da trovare in un mondo in cui vengono preferiti pannelli OLED anche per i fitness tracker, come ad esempio la Mi Band 6 di Xiaomi. La scelta è dettata probabilmente anche dalla scelta di avere un display altamente riflettente, così da essere maggiormente leggibile anche in condizioni di forte luce ambientale, ad esempio all’esterno sotto la luce diretta del sole. Inoltre, il display con questa tecnologia è meno energivoro della maggior parte dei modelli OLED/AMOLED in commercio.

Se a questo aggiungiamo che a bordo non c’è Wear OS, il sistema operativo di Google – e Samsung, che ha deciso di adottarlo sui propri smartwatch – ma un software proprietario di ASUS, non stupisce se l’autonomia dichiarata dall’azienda è di circa 10 giorni, che sale a 14 giorni se viene utilizzato in modalità risparmio energetico. Il tutto utilizzando una batteria dalla capacità di 300 mAh.

Lo smartwatch ASUS VivoWatch 5 può resistere a pressioni fino a 5 ATM e pesa 52 grammi senza cinturino, per cui potrebbe farsi notare da chi è abituato a wearable dal peso inferiore. Per fare un paragone, Apple Watch Series 7 versione in alluminio pesa 38,8 grammi.

Prezzo di vendita e disponibilità italiana

Il prezzo di vendita di ASUS VivoWatch 5 è di 349 euro, ed è disponibile presso ASUS Gold Store e altri partner commerciali. Nella confezione di vendita è incluso un cinturino in silicone, ma sono disponibili due modelli in pelle Orange e White, da acquistare separatamente al prezzo di 26,99 euro cadauno. Tutti i cinturini misurano 22 mm e sono dotati di sgancio rapido.