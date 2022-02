Apple ha da tempo dato un’accelerazione alla sua gamma di servizi di cui fa parte anche Apple News, applicazioni di notizie che continua a registrare nuove funzioni e, soprattutto, nuovi utenti. Gli ultimi dati sulla diffusione di Apple News riguardano il Regno Unito dove l’applicazione della casa di Cupertino è riuscita a superare l’app di una vera e propria istituzione britannica, la BBC. Il sorpasso riguarda gli utenti complessivi dell’app e non solo gli utenti Apple News+.

Tale sorpasso, però, si accompagna con dati non troppo convincenti in merito all’utilizzo effettivo dell’app da parte degli utenti, categoria in cui l’app di Apple viene superata anche da altre app di news come quella di Sky e di altri magazine storici britannici. Nel frattempo, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, negli USA, Apple News ha introdotto la sua prima newsletter locale con l’obiettivo di diventare un riferimento sempre maggiore per gli utenti della cosiddetta “Bay Area”. Che sia un primo passo verso l’indipendenza?

Apple News supera l’app BBC News nel Regno Unito

Continua il successo di Apple News. Il servizio di Apple, infatti, ha raggiunto la vetta della classifica (per numero di utenti attivi) nel Regno Unito. I dati forniti da pressgazette.co.uk, infatti, vedono Apple News ottenere il primo posto della classifica di app più utilizzata con un pubblico di 13,2 milioni di utenti. L’applicazione di Apple ha superato anche l’app di BBC News, riferimento assoluto nel Regno Unito per quanto riguarda il mondo dell’informazione. L’app della BBC si ferma ad “appena” 12.5 milioni di utenti.

C’è, però, un elemento che continua a premiare l’app BBC News rispetto all’app di Apple News. Si tratta del tempo di utilizzo dell’applicazione da parte degli utenti. I dati emersi dall’indagine (relativi al mese di dicembre 2021) sottolineano un utilizzo complessivo di 2.2 miliardi di minuti per l’applicazione della BBC mentre l’app di Apple si ferma a 1.2 miliardi di minuti.

Gli utenti che scelgono BBC News, quindi, utilizzano l’applicazione per molto più tempo, leggendo più notizie e approfondimenti. In media, infatti, i lettori utilizzano BBC News per 172 minuti al mese a persona mentre Apple News si ferma a 93 minuti al mese a persona. Le due applicazioni sono nettamente avanti alle concorrenti per diffusione. Nella classifica, al terzo e quattro posto, troviamo NewsTag, con 3.8 milioni di utenti, e Sky News, con 3.3 milioni di utenti.

Per quanto riguarda l’utilizzo medio (in minuti al mese a persona), Apple News è tuttavia molto indietro rispetto ad altre applicazioni di vere e proprie istituzioni del mondo informazione inglese come The Guardian (247 minuti al mese per persona), Mail Online (400 minuti), The Times (351 minuti), The Sun (380 minuti) e The Telegraph (268 minuti) che però registrano una diffusione limitata tra 300 mila e 2 milioni di utenti).

Arriva anche la prima Newsletter locale (negli USA)

Uno dei canali d’espansione futura di Apple News è rappresentato dalla copertura delle notizie locali che, spesso, attirano maggiormente gli utenti. L’applicazione dell’azienda di Cupertino punta a diventare un riferimento in tal senso ed ha appena lanciato la sua prima newsletter locale puntando agli utenti della Bay Area ovvero l’area della California che comprende San Francisco.

Apple, negli USA, mette a disposizione Apple News in 11 edizioni locali (San Francisco, Bay Area, New York, Houston, Los Angeles, San Diego, Sacramento, Miami, Charlotte, San Antonio e Washington). In futuro, quindi, il servizio di newsletter locali potrebbe espandersi con contenuti mirati per ogni edizione dell’app. Successivamente, servizi analoghi potrebbero arrivare anche in Europa e, quindi, anche in Italia, ragion per cui non c’è da escludere un’eventuale sogno d’indipendenza benché embrionale.

