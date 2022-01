Il produttore di display BOE ha presentato il prototipo di un ambizioso monitor da gaming in grado di raggiungere una frequenza di aggiornamento di 500 Hz.

Il sorprendente pannello segna un nuovo record superando il valore massimo precedente di 480 Hz in ambito prototipi, tuttavia il resto delle caratteristiche di questo monitor non suscitano altrettanto clamore, in quanto si parla di un pannello da 27 pollici con risoluzione solo Full HD, tempo di risposta di un millisecondo e profondità di colore di 8 bit.

BOE ha inoltre utilizzato un collegamento Embedded DisplayPort (eDP) per limitare il consumo di corrente.

BOE spinge la frequenza di aggiornamento del pannello a 500 Hz

Al momento non sappiamo se il produttore cinese abbia intenzione di lanciare sul mercato un monitor del genere o se si tratta solo di una dimostrazione, in quanto si rivelerebbe una soluzione troppo costosa per essere appetibile al pubblico.

Attualmente i monitor da gioco con le prestazioni più altre in commercio arrivano a una frequenza di aggiornamento di 360 Hz e sono già parecchio costosi, quindi sembra troppo presto per puntare ancora più in alto su questo fronte.

Una decina di giorni fa, ad esempio, Benq ha presentato un nuovo monitor da gaming per PC, PS5 e Xbox Series X. La frequenza di aggiornamento arriva “solo” a 144 Hz, ma il prezzo è sicuramente più amichevole.

