Secondo la stampa cinese, il capo e co-fondatore di Xiaomi Lei Jun avrebbe abbandonato il ruolo di CEO per dedicarsi al progetto automotive della società. Dopo che i media cinesi hanno fatto circolare l’indiscrezione, Lei Jun ha ben pensato di commentare quello che sta accadendo.

Lei Jun lascia la carica di CEO di Xiaomi per guidare la divisione auto del gruppo

Lei Jun ha spiegato che non si ritirerà dalle fila del gruppo Xiaomi, ma cambierà posizione per dedicarsi allo sviluppo delle auto elettriche che per il colosso cinese attualmente rappresenta una priorità.

L’anno scorso, quando lui stesso annunciò l’ingresso dell’azienda nel mercato delle auto elettriche, affermò che avrebbe guidato personalmente il progetto e che sarebbe stato l’ultimo ruolo importante della sua carriera. A marzo 2021 Lei Jun annunciò che sarebbe stata creata una sussidiaria interamente controllata da Xiaomi, con un investimento iniziale di circa 1,3 miliardi di dollari.

Nel corso dei prossimi dieci anni tale cifra salirebbe ulteriormente e dovrebbe raggiungere i 10 miliardi di dollari, un investimento che testimonia la volontà di Xiaomi di diventare una casa automobilistica in grado di competere con i marchi tradizionali nel settore della mobilità elettrica.

Lei Jun ritiene che le sue dimissioni non avranno conseguenze negative per Xiaomi Electronics, in quanto la divisione è guidata da ottimi specialisti. Al momento, comunque, la società non ha ancora ufficializzato chi sarà il nuovo CEO di Xiaomi Electronics.

