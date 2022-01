Apple Watch SE è lo smartwatch economico che casa Cupertino ha presentato poco più di un anno fa. Ecco, se lo state cercando, sappiate che su Amazon ci sono alcune offerte niente male che permettono di portarselo a casa a un prezzo decisamente basso. Vediamole subito allora.

Apple Watch SE è in offerta al minimo storico su Amazon

C’è sia in versione con cassa da 44 mm di diagonale che da 40 mm, sia nella variante standard solo GPS, che nella variante Cellular. Insomma, se state cercando un Apple Watch SE a buon mercato, questa è l’occasione giusta per approfittarne. Ecco tutto, link e prezzi scontati compresi:

