Come parte di modifiche più ampie ai servizi Xbox Live Gold e Game Pass nel Regno Unito, Microsoft afferma che annullerà gli abbonamenti che sono rimasti inattivi da parecchio tempo.

Nello specifico l’azienda contatterà le persone che stanno pagando un abbonamento Xbox Live Gold o Game Pass senza utilizzarlo da almeno un anno, informandoli del fatto che possono annullare l’abbonamento se non utilizzano il servizio.

Se questi utenti continueranno a pagare ogni mese senza utilizzare i propri abbonamenti per altri 12 mesi consecutivi, Microsoft smetterà di accettare i relativi pagamenti.

Microsoft annullerà gli abbonamenti inattivi

La modifica si applicherà inizialmente ai consumatori del Regno Unito, tuttavia il colosso di Redmond ha comunicato a The Verge che renderà disponibile la novità a livello globale nel prossimo futuro.

L’iniziativa intrapresa da Microsoft trova collocazione nell’ambito di un accordo volontario con l’autorità di regolamentazione Competition and Markets Authority (CMA) del Paese che sta indagando sugli abbonamenti con rinnovo automatico relativi alle piattaforme Xbox, PlayStation e Nintendo Switch dal 2019. Sony e Nintendo non si sono ancora impegnate in questo senso.

Microsoft ha inoltre accettato di offrire informazioni maggiori sugli abbonamenti, inclusi dettagli chiari sui rinnovi automatici, quando gli abbonamenti verranno rinnovati, quanto pagheranno le persone e un modo per ottenere un rimborso se rinnovano accidentalmente il loro piano.

Infine l’azienda contatterà gli utenti che hanno abbonamenti annuali ricorrenti e offrirà loro la possibilità di annullarli e ricevere un rimborso proporzionato, oltre a notifiche più chiare sugli aumenti dei prezzi di Game Pass e Live Gold e informazioni su come disattivare i rinnovi automatici.

Di tanto in tanto vale la pena valutare se ha senso mantenere determinati abbonamenti e in caso contrario provvedere a sospenderli o annullarli.

Potrebbe interessarti: Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti, rincari in vista anche in Italia?