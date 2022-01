Messenger continua a rinnovarsi. Il servizio di messaggistica di Facebook, infatti, registra un importante aggiornamento per la crittografia end-to-end. L’annuncio è stato dato poco fa direttamente da Mark Zuckerberg, naturalmente tramite Facebook. Per gli utenti ci saranno nuove funzionalità che vanno ad integrare la sicurezza delle chat. Vediamo i dettagli completi su queste ultime novità appena annunciate.

Messenger si aggiorna con nuove funzioni per le conversazioni segrete con crittografia end-to-end

Facebook ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per Messenger. Il nuovo update si concentra, in particolare, sul sistema di crittografia end-to-end che registra l’aggiunta di nuove funzionalità a disposizione degli utenti. Grazie al nuovo aggiornamento, nel corso di una chat segreta, se uno degli interlocutori effettua uno screenshot dei messaggi viene inviata una notifica a tutti gli altri partecipanti alla conversazione.

Da notare che con il nuovo aggiornamento verranno introdotte ulteriori funzionalità aggiuntive per le chat criptate. In particolare, è prevista l’introduzione del supporto a GIF, sticker e reazioni ai messaggi anche per le chat protette dal sistema di crittografia end to end. In questo modo, sarà possibile abbinare ad una maggiore sicurezza anche tutti gli strumenti di chat già previsti da Messenger.

Questa nuova funzionalità è in corso di distribuzione e sarà disponibile, a breve, per tutti gli utenti Messenger, tramite le app per Android ed iOS. In futuro, inoltre, verrà introdotta una notifica anche quando un utente salverà un file scambiato nel corso di una conversazione segreta, esattamente come avviene per gli screenshot. In questo modo, Facebook punta a rendere sempre più completo il servizio di messaggistica del social. Per gli utenti, sfruttando gli strumenti di crittografia end to end a disposizione, le conversazioni diventeranno più sicure senza per questo dover rinunciare alle varie funzionalità dell’app.

