Siete amanti dei videogiochi e della galassia di Star Wars? Bene, allora ci sono buone notizie per voi! Nella giornata di ieri Electronics Arts e Lucasfilm (società di proprietà di Disney che detiene i diritti del franchise) hanno annunciato di essere al lavoro su ben tre nuovi giochi dedicati a Star Wars. Vediamo insieme qualche dettaglio.

Respawn Entertainment guiderà sviluppo e produzione dei tre nuovi capitoli

Uno dei tre giochi in preparazione apparterrà alla serie Star Wars Jedi: Fallen Order, dovrebbe essere un suo seguito ma non ci sono al momento molte informazioni. Quello che sappiamo è che il game director di Respawn Entertainment Stig Asmussen e il suo team, stanno già lavorando a questo capitolo.

Il secondo titolo in lavorazione è uno sparatutto in prima persona, a guidarne lo sviluppo ci sarà Peter Hirschmann, game director di Respawn, che ha una lunga storia con il franchise di Star Wars. Difatti in passato ha lavorato come vicepresidente dello sviluppo presso LucasArts ed è stato produttore esecutivo della serie di giochi originali Star Wars Battlefronts. Il dirigente ha dichiarato: “Lavorare con Lucasfilm Games su un nuovo FPS nella galassia di Star Wars è un sogno diventato realtà per me, poiché questa è una storia che ho sempre voluto raccontare“.

Respawn non si occuperà da sola dello sviluppo dei videogiochi, ma sarà affiancata per quanto riguarda il terzo gioco da uno studio minore, Bit Reactor, guidata da un veterano dell’industria videoludica Greg Foerstch. Il terzo gioco sarà uno strategico, prodotto da Respawn ma sviluppato da Bit Reactor.

C’è molto entusiasmo in tutte le parti coinvolte in questo progetto, ad esempio Douglas Reilly, VP di Lucasfilm Games ha dichiarato “Siamo entusiasti di continuare a lavorare con gli sviluppatori superbamente talentuosi di Respawn. Hanno dimostrato l’eccellenza nel raccontare storie epiche di Star Wars insieme al gameplay migliore della categoria in diversi generi e non vediamo l’ora di portare esperienze più straordinarie nella galassia molto, molto lontana“.

Sean Shoptaw di Disney Games, ha elogiato la collaborazione già intrapresa, sottolineando che “Basando sui precedenti successi della nostra relazione EA, questa nuova collaborazione mette in evidenza la fiducia e il rispetto reciproco condivisi tra i team di livello mondiale di EA, Respawn e Lucasfilm Games. Incoraggiati dall’esperienza e dalla passione all’interno di ogni squadra, creeremo emozionanti giochi originali per un pubblico eterogeneo in tutta la galassia di Star Wars“.

Vince Zampella, fondatore di Respawn, supervisionerà la nuova fase del rapporto tra EA e Lucasfilm. È anche alla ricerca di nuovi talenti che possano contribuire allo sviluppo dei nuovi videogiochi di Star Wars: “Siamo grandi fan di Star Wars qui a Respawn e siamo entusiasti di lavorare con Lucasfilm Games su nuovi titoli che volevamo realizzare da anni. Se vuoi realizzare fantastici giochi di Star Wars, unisciti a noi nel nostro viaggio“. Il lavoro di sviluppo è già cominciato per tutti e tre i progetti, è quindi solo questione di tempo prima che i gamer, fan della serie, possano mettere le mani sui nuovi titoli.

