Nella giornata di ieri la società di telecomunicazioni italiana Tiscali, che offre sia servizi di telefonia mobile che fissa, ha annunciato di aver ricevuto un prestigioso riconoscimento. Ookla, società che si occupa di servizi di diagnostica internet, ha insignito Tiscali del titolo di operatore di rete fissa più veloce d’Italia, secondo il report Speedtest inerente al secondo semestre 2021.

Tiscali conquista il titolo di operatore di rete fissa più veloce

Il 2021 è stato un anno particolarmente roseo per Tiscali, bisogna infatti considerare che quest’ultimo riconoscimento va ad aggiungersi a un altro equivalente ottenuto nel primo semestre 2021. Il traguardo è stato raggiunto grazie a un punteggio nello Speed Core di 97,77, con velocità di download massima di 459,86 Mbps e velocità di upload massima di 273,15 Mbps, entrambi i risultati sono superiori rispetto a quelli del precedente semestre, segno di un costante miglioramento da parte dell’operatore.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, Tiscali ha ottenuto un notevole distacco dagli altri operatori. La classifica degli Italy’s Speedtest Awards vede in seconda posizione l’operatore Fastweb con un punteggio di Speed Core di 77,90 punti, seguito in terza posizione da WINDTRE con 76,11 punti, Vodafone con 73,59 punti e TIM con 49,18 punti.

Renato Soru, fondatore e amministratore delegato di Tiscali, ha così commentato il traguardo raggiunto: “Il prestigioso riconoscimento di Ookla, che Tiscali ha ricevuto per la seconda volta consecutiva nel 2021, conferma il posizionamento della nostra azienda, protagonista da oltre vent’anni nel campo dell’innovazione digitale. La nostra missione è quella di offrire a tutti uguale e libero accesso alla vita digitale e questo premio, basato sulle misurazioni dei clienti, ci rende particolarmente orgogliosi del nostro lavoro quotidiano.”

Il premio è stato assegnato valutando i dati dei test effettuati dai consumatori utilizzando Speedtest di Ookla, che come saprete mette a disposizione una piattaforma per raccogliere le misurazioni sulle prestazioni e la qualità delle reti internet. Questi dati sono poi consultabili da operatori, aziende a agenzie governative per valutare la qualità delle reti. Ookla inoltre, tra le sue soluzioni aziendali, mette a disposizione anche Downdetector, servizio che in tempo reale è in grado di fornire dati sulle interruzioni dei servizi di rete.

