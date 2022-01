LINKEM è uno degli operatori di telefonia di riferimento del settore delle offerte Internet wireless per la casa. Quando la fibra ottica FTTH e la fibra mista rame FTTC non sono disponibili nel proprio comune, infatti, non è necessario accontentarsi di una sempre più obsoleta rete ADSL (limitata nel migliore dei casi a 20 Mega in download e 1 Mega in upload).

Grazie alla connettività FWA (Fixed Wireless Access) è possibile accedere ad Internet ad alta velocità anche senza essere collegati alla linea fissa. LINKEM è uno dei provider principali del settore e con la sua PROMO SPECIAL mette a disposizione degli utenti, sia residenziali che business, la possibilità di accedere ad Internet ad alta velocità e senza limiti tramite rete wireless. Vediamo i dettagli della promozione:

Internet wireless per casa e ufficio con LINKEM: ecco l’offerta

Per tutti gli utenti in cerca di una connessione ad alta velocità per la propria casa, LINKEM mette a disposizione l’offerta PROMO SPECIAL che garantisce una connessione illimitata ad alta velocità tramite rete FWA (Fixed Wireless Access). Questa tecnologia rientra nella categoria delle offerte “Fibra mista Radio” (con il bollino giallo previsto dalla normativa AGCOM per distinguere le diverse tipologie di fibra).

In base alla copertura disponibile presso l’area dove avverrà la connessione, la velocità massima sarà pari a 100 Mbps in download e 10 Mbps in upload oppure 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload. In ogni caso, quindi, si tratta di valori nettamente superiori rispetto alle prestazioni che può garantire una connessione ADSL che, nel migliore dei casi, arriva a 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload (valori nominali quasi mai raggiunti da una rete in rame però).

L’offerta proposta da LINKEM non ha limiti di traffico. La connessione è, quindi, illimitata sia per tempo che per volumi garantendo la massima libertà d’accesso ad Internet all’utente. Grazie alla rete wireless di LINKEM, quindi, non essere raggiunti dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC non sarà più un ostacolo in quanto, sfruttando la rete FWA, è possibile raggiungere facilmente una velocità di picco di 100 Mbps.

LINKEM mette a disposizione anche un’ottima offerta per i clienti business. Con l’offerta OFFICE PROMO SPECIAL è possibile accedere ad Internet ad alta velocità in negozio o in ufficio sfruttando la tecnologia FWA ed in più è possibile aggiungere la linea telefonica con chiamate illimitate per mantenere i contatti con clienti e fornitori. Anche in questo caso, l’indisponibilità della linea fissa non rappresenterà più un limite grazie alle potenzialità della rete FWA.

Quanto costa al mese l’offerta di LINKEM?

Le offerte LINKEM abbinano alla possibilità di accedere ad Internet in modalità wireless anche un abbonamento davvero conveniente. Per i clienti domestici, infatti, LINKEM PROMO SPECIAL presenta un costo di 23,90 euro al mese per i primi 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 26,90 euro al mese. Il contributo di attivazione è di 49 euro e viene suddiviso nelle prime cinque fatture. Da notare che l’apparato di connessione è incluso senza costi aggiuntivi.

Per i clienti con Partita IVA, invece, LINKEM OFFICE PROMO SPECIAL costa, anche in questo caso, 23,90 euro al mese per i primi 12 mesi e poi 26,90 euro al mese successivamente. L’offerta prevede la possibilità di attivare l’opzione Voce che, al costo di 5 euro in più al mese, aggiunge la linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e 100 minuti al mese verso fissi e mobili internazionali. L’attivazione è di 3 euro al mese per 24 mesi.

Attiva l’offerta LINKEM per Internet wireless

