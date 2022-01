Intel, tra le aziende più importanti e influenti nel mondo della produzione e dello sviluppo di chip, ha nei suoi piani il rilascio di una nuova line-up di GPU dedicate, che si chiameranno Arc e di cui però non sappiamo molto, visto il silenzio pressoché totale dell’azienda per quanto concerne specifiche e prestazioni. Le ultime informazioni ufficiali risalgono ormai a diversi mesi fa e interessano più che altro alcuni aspetti dell’architettura e della produzione di queste GPU che saranno prodotte da TSMC. Alcuni rumor, sostenuti da leak piuttosto importanti però sono venuti a galla nelle ultime ore e possono darci un’idea delle prestazioni dei nuovi prodotti Intel, che non sarebbero affatto male.

L’utente di Twitter @9550pro ha infatti pubblicato un’immagine in cui possiamo vedere alcune specifiche riguardanti le GPU Arc che saranno utilizzate nei laptop di nuova generazione. Queste specifiche dovrebbero permettere alle macchine in questione di competere sia contro qualcosa di appena migliore di una grafica integrata, sia contro opzioni ben più prestanti, come le GPU di Nvidia e AMD. La migliore di queste GPU infatti include 512 unità di esecuzione GPU (EU) con ben 16 GB di RAM a 16 Gbps e un’interfaccia a 256 bit, suggerendo così una competizione probabile con le RTX 3070 o 3070 Ti o le Radeon 6800 o 6900.

Le due opzioni centrali invece dovrebbero avere 384 EU e 256 EU, 12 e 8 GB di RAM connesse a un’interfaccia a 192 e 128 bit che potrebbero portarle su un livello simile a quello delle RTX 3060 e 3050, sempre per quanto riguarda il mondo laptop. I due modelli di fascia bassa invece dovrebbero andare a competere con le GPU Nvidia GeForce MX o le GPU integrate di AMD RDNA2 che arriveranno sui laptop con la serie Ryzen 6000 a bordo.

Come a volte accade in ambito laptop, le slide con la dicitura “recommended” ovvero suggerite, ci fa capire che i produttori di questi dispositivi avranno modo di scegliere o comunque personalizzare queste opzioni, magari con più o meno RAM o con una RAM più o meno veloce.

Purtroppo questo andrebbe a rendere il mercato dei laptop da gaming o comunque ad alte prestazioni, più complicato da decifrare, con GPU sulla carta uguali ma che hanno performance diverse a causa di specifiche e sistemi di raffreddamento diversi tra i produttori. Per questo è abbastanza difficile trarre conclusioni da queste informazioni, che danno solo un’idea relativamente vaga delle vere prestazioni che queste GPU Arc di Intel potranno offrire.

Alcuni rumor però hanno svelato i risultati di benchmark che metterebbero la versione da 512 EU menzionata in precedenza ma in versione desktop, grosso modo alla pari di una RTX 3070 Ti per quanto riguarda la potenza bruta. Questo risultato quindi non ci dice tutto sulle performance riguardanti il gaming delle nuove GPU Arc le quali, se fossero comunque grosso modo a livello di una RTX 3070, sarebbero comunque un degno competitor in una fascia di prezzo molto affollata. Trattandosi comunque di benchmark non verificabili e probabilmente eseguiti su hardware non pronto per la commercializzazione, questi risultati vanno presi con le pinze.

In ogni caso, le GPU Arc di Intel sarebbero dovute arrivare durante il primo quarto di quest’anno anche se questa dicitura è stata purtroppo rimossa dal sito dell’azienda. È da augurarsi che l’arrivo di queste GPU porti una ventata d’aria fresca e dia un po’ di sollievo a un mercato davvero in crisi, specialmente per quanto riguarda l’offerta.

Potrebbe interessarti anche: migliori notebook da gaming