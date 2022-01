Con l’odierno rilascio di Vulkan 1.3, la nota interfaccia per la programmazione di applicazioni GPU e multipiattaforma per la grafica 3D, NVIDIA aggiorna i driver a supporto della nuova release, fornendo funzionalità complete e immediate su Windows, Ubuntu, Linux, Kylin e RHEL. Anche gli strumenti NVIDIA Nsight Graphics e Nsight Systems sono stati aggiornati per supportare Vulkan 1.3, offrendo un supporto solido e completo agli sviluppatori, per permettere loro di creare e ottimizzare giochi e applicazioni Vulkan.

Ecco 6 motivazioni sul perché NVIDIA e Vulkan sono perfetti insieme

NVIDIA si dimostra, ancora una volta, come segnalato anche da John Peddie, presidente della Jon Pebbie Research, celere nel rilasciare gli aggiornamenti di compatibilità per la nuova versione 1.3 di Vulkan.

“NVIDIA è stata costantemente all’avanguardia nella computer grafica con nuovi strumenti e tecnologie migliorati per consentire agli sviluppatori di creare esperienze di gioco ricche. La loro guida e supporto per lo sviluppo di Vulkan 1.3 e il rilascio di un nuovo driver compatibile il primo giorno su tutte le GPU NVIDIA contribuiscono al successo delle funzionalità e delle prestazioni multipiattaforma per giochi e app che questa nuova API porterà”

Con un post sul suo blog, il noto produttore di GPU, ha deciso di fornire 6 motivazioni sul perché, i loro prodotti, sarebbero perfetti con Vulkan. Fra questi citano la rapidità nel mettere a disposizione degli sviluppatori soluzioni all’avanguardia, hardware con prestazioni superiori al 30% rispetto alla concorrenza, il supporto a funzionalità avanzate come il ray-tracing e il rendering DLSS AI su più piattaforme come Windows Linx e altre. Il produttore ci tiene anche a sottolineare come spesso siano i primi a supportare le ultime funzionalità, considerando Vulkan come un API di prima classe.

Vulkan inoltre, garantisce meno latenza e sovraccarico, a differenza di soluzioni alternative come OpenGL o versioni precedenti di Direct3D.

Siete utilizzatori di GPU NVIDIA? Fateci sapere come vi trovate con un commento nell’apposito box.

