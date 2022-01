I nuovi modelli di schede madri ASUS sono pensate con il supporto per i prodotti Intel Core di dodicesima generazione, offrendo una vasta gamma di opzioni e budget per accontentare ogni fetta di pubblico. La linea di schede madri Intel Z690 di ASUS si espande con nuovi modelli della serie ROG Strix e TUF Gaming; i modelli B660 e H670 sono pensati per offrire soluzioni concorrenziali nella fascia media del mercato a tutti coloro che si preparano ad effettuare l’upgrade ai processori Intel Core di 12a generazione; mentre le schede H610 offrono una soluzione economica adatta a tutte le tasche.

ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi, Gaming Z690-Plus WiFi e TUF Gaming Z690-Plus

Le schede madri ASUS basate su chipset Z690 offrono il supporto ai moduli di memoria DDR: grazie ad una collaborazione con TeamGroup, gli utenti potranno puntare anche al nuovo kit memorie RAM DDR5 T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance da 16 GB con velocità fino a 5200 MHz, sviluppato specificamente per garantire il rispetto dei più alti standard dell’industria. Ogni componente non solo rispetta, a sorpassa i test in materia di compatibilità, stabilità, durabilità: il tutto ovviamente garantendo prestazioni al top.

Il supporto alle memorie DDR5 non è l’unico asso della manica delle schede di fascia alta targate ASUS: c’è il nuovo WiFi 6E a bordo, connessione cablata 2,5 GB Ethernet, il supporto alle periferiche tramite Thunderbolt 4 e slot di memoria per hard disk M2 Q-Latch, i quali non richiedono alcuno strumento di installazione e sono esenti da viti per il fissaggio.

ASUS B660, H670 e H610: ottime prestazioni al giusto prezzo

Chi invece non vuole il prezzo premium per avere il top della linea può rivolgersi alle soluzioni basate su chipset B660, H670 e H610. La linea ASUS B660 oltre a presentare uno slot PCI 5.0 e supporto per le funzionalità di overclocking, rendendola un prodotto adatto ai gamers, si declina anche in differenti versioni a seconda della presenza di moduli di memoria DD5 o DDR4. Il chipset sarà supportato su tutta la gamma di prodotti ASUS dedicati a clienti esigenti: ROG Strix, Prime, TUF Gaming e ProART.

Se non è necessaria la presenza di opzioni per l’overclocking le schede H670 offrono slot PCIe 5.0, slot multipli PCIe 4.0 con attacco M.2 e supporto ai moduli di memoria DDR4. Infine, per chi presenta un budget ristretto, la linea H610 rappresenta un ottimo punto di incontro tra prestazioni, funzionalità e costo, garantendo così opzioni anche per chi si appresta a costruire un computer di fascia medio-bassa.

Le schede madri ASUS possono già essere acquistate online nel momento in cui scriviamo presso lo store ufficiale dell’azienda o nei negozi specializzati, ad esclusione del modello ROG Strix Z690-A Gaming WiFi che sarà commercializzato nel secondo trimestre dell’anno. E se siete incerti sulla scelta della scheda madre date un’occhiata alla nostra guida agli acquisti.

