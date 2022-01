Apple Watch, grazie a Sleep++, permette di avere una panoramica completa del proprio stato di salute. Il monitoraggio del sonno è la chiave della nuova funzione di quest’app che ora permette di tener conto di quello che viene definito “livello di prontezza“. Vediamo di che si tratta.

Aggiornata alla versione 4.5, l’app Sleep++ introduce il Readiness Score, una statistica che aiuta a spiegare quanto sia stato ristoratore il sonno. Il punteggio, che varierà da 0 a 100, ci permetterà di capire il livello di prontezza: più alto sarà il numero e più saremo pronti ad affrontare la giornata mentre, in caso di un punteggio basso, potrebbe essere saggio evitare di sovraccaricarci con stress ulteriore e pianificare di andare a dormire prima.

Il punteggio si basa su tre parametri raccolti dall’Apple Watch: la variabilità del battito cardiaco (HRV), le pulsazioni a riposo, la durata del sonno. L’unica cosa da fare è semplicemente indossare l’orologio quando andiamo a letto per ottenere punteggi e statistiche che possono essere poi utili per osservare andamenti nel tempo utili a migliorare la propria quotidianità.

Lo sviluppatore David Smith spiega come gli utenti dovrebbero avvicinarsi alla nuova funzionalità:

È importante trattare questo valore come un indicatore e non come una misurazione clinica. Sebbene ci siano ricerche sostanziali per indicare che questi tre fattori generalmente sono correlati alle prestazioni del sonno, possono essere influenzati da un’ampia varietà di fattori che possono ridurne la precisione. L’idea qui è di darti un’idea generale di quanto sia preparato il tuo corpo e di utilizzarlo per fare scelte sane per la tua giornata.