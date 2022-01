Il panorama della linea fissa domestica sta per accogliere un altro operatore, come vi abbiamo infatti già riportato meno di un mese fa, Iliad sta per aggiungersi al già vasto parco di protagonisti di questa fetta di mercato. Le offerte dell’operatore dovrebbero fare il loro debutto il 25 gennaio, ma in attesa di quella data vediamo quali sono le principali offerte fibra degli operatori per i propri clienti.

TIM Premium Fibra

L’operatore TIM ha lanciato ad ottobre il suo nuovo parco di offerte per la rete fissa, TIM Premium, con prezzi che partono da 29,90 euro al mese (a patto che si attivi la domiciliazione bancaria su conto corrente o carta di credito, altrimenti il canone mensile aumenta di 5 euro). Le offerte TIM Premium ADSL, TIM Premium Mega (FTTC) e TIM Premium Fibra (FTTH) offrono tutte internet illimitato con velocità massima gratuita inclusa (fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload) e chiamate a consumo (19 centesimi di euro al minuto con scatto alla risposta di 19 centesimi), il modem è compreso a 5 euro al mese per 48 mesi (già inclusi nel costo finale). Inoltre, con attivazione online di TIM Premium, sono comprese le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali di alcuni operatori. Nel costo mensile delle offerte TIM Premium è inoltre già incluso il contributo di attivazione rateizzato, pari a 10 euro al mese per 24 mesi.

Inoltre fra le offerte dell’operatore figurano anche TIM Magnifica e TIM Executive, con prezzi più alti rispetto a TIM Premium in quanto utilizzano il profilo fibra FTTH fino a 10 Gbps in tecnologia XGS-PON e Fibra FTTH GPON fino a 2,5 Gbps, che però includono alcuni servizi aggiuntivi inclusi nel prezzo.

Vodafone Internet Unlimited

Vodafone propone come principale offerta standard per tutti i nuovi clienti la sua Internet Unlimited, attualmente al costo promozionale di 24,90 euro al mese anziché 29,90 euro, sia in negozio che online. L’offerta è valida per attivazioni online entro il 31 gennaio 2022 e in negozio entro il 13 febbraio, salvo cambiamenti. Vodafone Internet Unlimited prevede internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC e Fibra FTTH con velocità fino a 2,5 Gbps in download e fino a 500 Mbps in upload, chiamate a consumo per le attivazioni in negozio (0 centesimi al minuto con scatto alla risposta di 19 centesimi di euro verso i numeri di rete fissa nazionale, 19 centesimi di euro al minuto con scatto alla risposta di 19 centesimi di euro verso i numeri di rete mobile nazionale), mentre per le attivazioni online le chiamate nazionali sono illimitate. Compresi nel prezzo ci sono inoltre una SIM dati Vodafone con 1 Giga in 4G al mese e la Vodafone Station che non prevede costi di attivazione o vincoli contrattuali.

WINDTRE Super Fibra

L’operatore WINDTRE propone per il fisso la sua Super Fibra, disponibile per tutti i nuovi clienti a partire da 26,99 euro al mese in caso di copertura Fibra FTTH, FTTC e ADSL 20 Mega (per i primi 48 mesi 21 euro di canone più 5,99 euro al mese per il modem, poi 26,99 euro al mese). Mentre in caso di tecnologia FTTC NGA e Fibra FTTH nelle aree bianche il prezzo sale a 28,99 euro al mese (per i primi 48 mesi 23 euro di canone più 5,99 euro al mese, poi 28,99 euro al mese). Con la contestuale attivazione di una SIM mobile WINDTRE, l’offerta Super Fibra avrà invece un prezzo di partenza di 22,99 euro al mese, sempre differenziati in base alla tecnologia. Attualmente i prezzi risultano validi fino al 20 febbraio 2022 sia in negozio che online. L’offerta WINDTRE Super Fibra offre velocità fino a 1 Gbps in download e fino a 200 Mbps in upload (che diventano 300 Mbps in upload nelle aree bianche), il modem è incluso nel prezzo finale per un importo di 5,99 euro al mese per 48 mesi. Le chiamate non sono comprese, a meno di attivare l’opzione Voce Unlimited a 3 euro in più, e costano 0 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 23 centesimi di euro verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i numeri fissi di Europa Occidentale, USA e Canada.

Fastweb Casa

Fastweb propone, sia in negozio che online, due opzioni: Fastweb Casa e Fastweb Casa Light. Fastweb Casa Light include connessione illimitata con tecnologia FTTH, FTTC e ADSL, chiamate a consumo (15 centesimi senza scatto alla risposta) e modem FASTGate incluso al prezzo di 25,95 euro al mese. L’opzione Fastweb Casa aggiunge le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e il modem Wi-Fi 6 NeXXt incluso al prezzo di 28,95 euro al mese.

Tiscali Ultrainternet

Tiscali offre Ultrainternet Fibra e Ultrainternet Fibra Full (Fibra FTTH), Ultrainternet e Ultrainternet Full (FTTC) con cui è possibile raggiungere fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload. Sia in negozio che online Ultrainternet Fibra e Ultrainternet prevedono un costo di 25,95 euro al mese con navigazione illimitata e chiamate a consumo (scatto alla risposta di 23 centesimi di euro e un costo di 5 centesimi di euro al minuto per i fissi e mobili nazionali). Mentre Ultrainternet Fibra Full e Ultrainternet Full hanno un costo di 27,95 euro al mese, con navigazione illimitata, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e 60 minuti di chiamate al mese verso i fissi internazionali di alcuni paesi (Andorra, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Principato di Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti). In tutte le offerte citate è presente un costo di attivazione pari a 96 euro, rateizzato durante i primi 24 mesi a 4 euro al mese, già inclusi nel costo finale dell’offerta.

Sky Wifi

Per quanto riguarda il brand di Sky Italia è possibile attivare, sia online che in negozio, un’offerta per chi vuole solo la connettività di casa, senza quindi l’abbonamento ai servizi televisivi. L’offerta Sky Wifi ha un prezzo attualmente scontato di 5 euro al mese per 18 mesi, include connessione illimitata in FTTC (Super Internet) o Fibra FTTH (Fibra100%), chiamate a consumo e modem Wi-Fi Hub al prezzo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese. È previsto un costo di attivazione di 29 euro anziché 49 euro. Per quanto riguarda le chiamate, queste sono a consumo (verso fissi nazionali tariffate con scatto alla risposta di 19 centesimi di euro e 0 euro al minuto, mentre verso mobili nazionali tariffate con scatto alla risposta di 19 centesimi di euro e 19 centesimi di euro al minuto). Sono inoltre disponibili opzioni per chi è già cliente con abbonamento ai servizi TV oppure offerte in bundle per chi vuole sottoscrivere anche l’abbonamento TV oltre alla rete fissa.

PosteCasa Ultraveloce

L’operatore controllato dal gruppo Poste Italiane offre per la linea fissa la sua PosteCasa Ultraveloce, attivabile al prezzo di 26,90 euro al mese fino al 29 gennaio 2022 (anziché 30,90 euro al mese) in ogni ufficio postale oppure online. È presente un costo di 49 euro (invece di 99 euro) per attivazione, consegna degli apparati e installazione. PosteCasa Ultraveloce prevede l’attivazione di linea internet su reti FTTC e Fibra FTTH con velocità fino a 1 Gbps, modem incluso e una chiavetta USB 4G per sfruttare la SIM Postemobile inclusa con traffico dati illimitato.

JustSpeed (Linkem)

JustSpeed, brand secondario di Linkem dedicato alle offerte su reti Fibra FTTH, propone la sua Speed Power Special Promo al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi, poi a 29,90 euro al mese. La promozione è valida fino al 21 febbraio 2022, salvo variazioni, a questo indirizzo. L’offerta consente di raggiungere fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload, oppure fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload. Sempre fino al 21 febbraio è gratuito il servizio di installazione e assistenza, in seguito avrà un costo di 69 euro.

Aruba Fibra

Concludiamo con le offerte di Aruba, cloud provider italiano. Sono disponibili due offerte, Aruba Fibra Promo e Aruba Fibra ExtrPromo valide fino al 31 gennaio attraverso la pagina dedicata, la prima comprende connessione internet illimitata fino a 1 Gbps e assistenza H24 al costo di 17,49uro al mese per 12 mesi, poi 26,47 euro al mese. La versione Extra invece prevede connessione internet illimitata fino a 1 Gbps, assistenza prioritaria e chat H24 e sconti sui prodotti Aruba fino all’80% al prezzo di 24,69 euro al mese per i primi 12 mesi, in seguito 29,89 euro al mese. Ricordiamo che con le offerte di Aruba non è fornito un modem, è tuttavia possibile noleggiarlo al costo di 2,20 euro al mese in più.

Potrebbe interessarti anche: Migliori offerte fibra e ADSL